"На самом деле ее просто убрали": близкий друг о загадочной смерти Валентины Легкоступовой

14 августа умерла Валентина Легкоступова. Ее смерть стала полной неожиданностью для близких и фанатов. Кончина артистки обрастает разными, самыми сенсационными, подробностями. О певице откровенно рассказал ее друг.

Не успела Валентина Легкоступова найти свой последний приют (артистку похоронили на Троекуровском кладбище только 20 августа. – Прим.ред.), как вышло несколько передач на ТВ, где многие знакомые артистки чуть ли не прямым текстом обвиняли в ее смерти третьего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова.

"Вакханалия, которую устроили на телевидении по поводу Вали, – это просто какой-то стихийный ужас! При всем уважении к коллегам я не мог слушать, что они несли. Лучше бы вспомнили, почему Валя после того, как "выстрелила" и стала известной, вдруг резко исчезла с экрана и со сцены. "Я решила стать матерью", – говорила она в интервью. А на самом деле ее просто убрали", – заявил друг Валентины Легкоступовой певец Игорь Наджиев.

Он рассказал, что много лет назад Валентина Легкоступова исполнила две песни, которые предназначались Алле Пугачевой. Когда та узнала, что композиции спела другая артистка, то якобы была вне себя. "Дошло до того, что в конце 80-х на один из ее концертов приехали ребята из ОПГ", – сообщил Наджиев.

Когда плохие парни увидели, как профессионально и без фонограммы выступает Валентина Легкоступова, то прониклись к ней уважением и не стали ей вредить. По словам Игоря Наджиева, когда он рассказал эту историю на одном из телешоу, которую ему лично передала Валентина Легкоступова, то ее вырезали из эфира.

При этом Игорь Наджиев убежден, что люди клевещут на Юрия Фирсова. Артист сам видел, как Валентина Легкоступова буквально светилась от счастья рядом с ним. "Сейчас говорят, что он закрыл Валю от детей. А, может, это она от них спряталась? Может, не хотела их видеть?" – задал риторические вопросы певец.

Игорь Наджиев рассказал историю, которую ему передали. Якобы дети угнали у артистки автомобиль после ее венчания с Юрием Фирсовым. "И когда Валя жила на Канарах, она все потеряла из-за криминальных делишек своего сынули. Они ей нервы потрепали так, что мама не горюй", – заключил исполнитель.

Близкий друг уверен, что не нужно никого обвинять в смерти Валентины Легкоступовой. "Это роковое стечение обстоятельств. Можно только порадоваться, что перед смертью она нашла свою вторую половину и хоть несколько месяцев прожила в большой любви. Это лучше, чем до глубокой старости оставаться одинокой и несчастной", – заключил Игорь Наджиев.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице, не приходя в сознание. В клинику артистку переправили из нарколечебницы, куда ту отвезла дочь Анетта Бриль. По словам наследницы, она обнаружила мать и ее мужа в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом певица вела себя адекватно, общалась, отвечала на вопросы и даже пыталась петь. Однако на ее теле дочь обнаружила синяки. Артистка объяснила, что упала в ванной. Но через день она стала жаловаться на сильную головную боль, а затем Анетте позвонили и сообщили, что Валентина Легкоступова впала в кому. Вероятно, у артистки была тяжелая закрытая черепно-мозговая травма.