Что стоит за страшной травлей последнего мужа Валентины Легкоступовой

Близкие Валентины Легкоступовой разделились на два лагеря: тех, кому не нравится ее третий муж, яхтсмен Юрий Фирсов, и других, кому мужчина симпатичен. Последние уверены, что за ненавистью к избраннику артистки стоят определенные вещи.

К числу тех, кто симпатизирует Юрию Фирсову, относится деловая женщина Марина Брудзь. Она живет на Тенерифе, и именно там произошло ее знакомство с Валентиной Легкоступовой несколько лет назад. Марина призналась, что в шоке от того, что случилось с артисткой. "Все мы падаем и ударяемся. Но мы же не бежим из-за этого в больницу. Кто мог знать, что для Валентины это падение будет иметь такие трагические последствия?" – отметила она.

Женщина не верит во все слухи, которые ходят вокруг Юрия Фирсова. "У нас на острове есть люди, которые занимаются яхтенным спортом и много лет его знают. И никто не сказал про него ни одного плохого слова", – сообщила бизнесвумен.

Она считает, что за травлей мужчины, с которой на него напали близкие и друзья и фанаты певицы, стоят конкретные причины. "Очень жалко Юрия. У него и так большое горе. А ради рейтингов и денег люди готовы окончательно сломать ему жизнь", – убеждена Марина.

Она рассказала, что Валентина Легкоступова действительно жила на Тенерифе, но два года назад ей пришлось уехать из Испании. Якобы у артистки возникли проблемы с сыном, а еще трудности по организации концертов в Малаге, на которые она возлагала большие надежды. Но тут Валентине Легкоступовой предложили заниматься культурой в администрации ее родного города Феодосии.

По словам приятельницы, после отъезда Валентина Легкоступова очень скучала по Испании, по проданному дому. Но в итоге, они решили, что она сможет вернуться, если откроет на острове собственную музыкальную школу. Были подготовлены и поданы все необходимые документы. В июне ей дали положительный ответ от испанских властей с правом на работу.

Подруга рассказала: "Она ждала, когда откроют визовый центр Испании, чтобы оформить себе рабочую визу. И в сентябре собиралась вместе с Юрием прилететь на Тенерифе. "Скоро увидимся", – радостно кричала она мне по телефону. У нее были большие планы. Не укладывается в голове, что ее больше нет с нами".

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице, не приходя в сознание. Артистка угодила в клинику с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище 20 августа.