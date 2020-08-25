Известный певец влез в грязный скандал с прахом Легкоступовой

Наталья Штурм удивила представителей шоу-бизнеса предложением сделать из праха Валентины Легкоступовой кулоны. Например, Юрий Лоза считает идею певицы несуразной.

Прощание с Валентиной Легкоступовой состоялось 20 августа, после чего ее тело кремировали. О совершенной процедуре сообщила Наталья Штурм. По мнению певицы, родственникам следует сделать из праха артистки кулоны, которые помогали бы им справиться с утратой.

Журналисты позвонили Иосифу Пригожину, чтобы узнать его мнение о такой идее. Продюсер не стал скрывать удивление, но все-таки не рискнул комментировал высказывание певицы, посчитав его крайне странным.

С прессой охотно пообщался Юрий Лоза. Певец не понял смысла в словах Натальи. Он отметил, что Легкоступова была православным человеком, поэтому ее следовало хоронить согласно сложившимся традициям. В любом случае решение принимают родственники артистки, подчеркнул музыкант.

Напомним, Легкоступова, по словам вдовца Юрия Фирсова, хотела, чтобы ее прах развеяли над Атлантикой возле испанского острова Тенерифе. Это место ей очень нравилось. Однако вряд ли дочь артистки Анетта Бриль позволит сделать это, ведь мужчину не жалуют родственники Валентины.