"Некрасивая история": вскрылась связь близкого друга Началовой с Легкоступовой

Денис Сорокин – известный светский журналист. Завсегдатай ток-шоу, он всегда комментирует самые резонансные истории. В свое время дружил с Юлией Началовой. Оказалось, был он связан и с Валентиной Легкоступовой.

В "Экспресс-газете" появилась заметка, которая ввела Сорокина в состояние ступора и лишила дара речи. "Журналист Денис Сорокин утверждает, что сразу после церемонии венчания Валентины Легкоступовой ее сын Матвей забрал у матери машину и не хотел в этом сознаваться. Только когда мать пообещала подключить к делу полицию, он во всем признался", – говорится в сообщении.

"Я никаких интервью этому одиозному изданию не давал, – осеняет себя крестным знамением Сорокин. – Это в эфире сказал Юрий Фирсов, а я лишь поддакнул ему, ибо мне про это рассказывали общие знакомые. Я вообще не хочу ввязываться в эту некрасивую историю. Мне стыдно слушать, как порочат мужа Валентины Легкоступовой, как незаслуженно поливают его грязью. Она любила этого человека, перед Богом клялась быть и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит. А теперь ее венчанного мужа порочат родственники певицы".

Друг Началовой сообщил, что всегда был близок с Легкоступовой. "Помню, прошлой осенью мы вместе были на фестивале в Сочи, – смахивает скупую мужскую слезу Сорокин. – Валентина была счастливой, говорила, что любит и любима. Помню и совсем недавно тогда еще жених Юрий Фирсов стоял за кулисами и волновался. У Валентины болело горло, но она выступление не отменила, хотя для голоса это было опасно. И Юрий очень переживал, держал в руке стакан чая с лимоном для Валюши, которую называл "моя берегиня".

"Все, чего я хочу, это чтобы мир пришел в эту семью, чтобы закончились взаимные упреки и оскорбления, чтобы дети и вдовец помирились – в память о Валентине, которая точно не хотела такого, душе которой не будет покоя, если родные люди будут враждовать", – подчеркнул Сорокин.