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Эксперт о вдовце Валентины Легкоступовой: Чувства горя и непоправимой утраты он не испытывает

Эксперт о вдовце Валентины Легкоступовой: Чувства горя и непоправимой утраты он не испытывает

Валентина Легкоступова с супругом. Фото: пресс-служба
Не секрет, что близкие не одобряли выбор Валентины Легкоступовой, когда стало известно о ее решении выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Почему-то он им не нравился. Они считали, что у того лишь меркантильный интерес. Поведение вдовца прокомментировал эксперт.
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Врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и член Европейской ассоциации психиатров Сергей Федоровский сделал анализ поведения Юрия Фирсова, понаблюдав за ним на скандально известном шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

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"Фирсов совершенно определенно обладает демонстративными чертами личности, в основе которых лежат театральность и наигранность", – дал оценку эксперт. По мнению специалиста, для вдовца Валентины Легкоступовой характерно создавать вокруг себя образ успешного мужчины благодаря близости к по-настоящему успешным, известным людям.

При этом эксперт обратил внимание на мимику Юрия Фирсова, когда тот говорил о Валентине Легкоступовой. "Превалируют вина и стыд. Их проявление вполне согласуется с высказываниями, произнесенными им во время эфира у Малахова: "Я виноват, как никто другой. Я виноват перед всем миром. Я виноват перед всем, что не смог сделать… как защитить. Простите, что не уберег". Но при этом чувства горя, непоправимой утраты, он, похоже, не испытывает", – пояснил специалист.

Эксперт убежден, что Юрий Фирсов не поднимал руку на Валентину Легкоступову, как подозревают некоторые близкие артистки. "Анализ поведения Фирсова указывает на то, что физического насилия в семье действительно не происходило. Юрий спрашивает на программе: "Кто до смерти избил певицу? Этого и близко не было. Мы пальцем друг друга не трогали". В его поведении абсолютно отсутствуют какие-либо признаки, указывающие на попытку скрыть или исказить информацию", – считает специалист.

Автор: 25 августа 2020, 11:19 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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