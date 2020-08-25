В храме проводят молебны о здравии теряющего слух Корчевникова

На съемках передачи "Судьба человека" массовку предупреждают, что Борис Корчевников плохо слышит. Телеведущий часто переспрашивает героев программы, поэтому приходится делать по несколько дублей.
В звездных кругах знают о недуге Корчевникова, хотя сам телеведущий опровергает слухи. Врачи предполагают, что у Бориса наблюдаются последствия операции по удалению опухоли мозга.
Звезда телевизионных шоу Анна Калашникова впечатлена его стойкостью и работоспособностью, ведь на месте телеведущего не каждый сможет противостоять болезни. Она желает журналисту крепкого здоровья и верит, что с ним все будет хорошо.
"Борис молодец! Не сдается, много работает. Это крутое качество", – сказала Анна.
Также она посещает храм, где заказывает молебны о здравии Бориса. Светская львица призывает знаменитостей и преданных поклонников телеведущего сделать то же самое.
Напомним, что недавно Корчевников во второй раз стал крестным отцом. Снимки с церемонии он публиковал в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники отметили, что журналист станет хорошим папой. Однако Борис, как известно, до сих пор одинок.
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