"Вы будете замечательным отцом": Корчевников показал фото с младенцем

Ведущий передачи "Судьба человека" Борис Корчевников стал папой. Правда, пока лишь крестным. Журналист продолжает публиковать кадры с церемонии крещения.

Два года назад Борис Корчевников впервые стал крестным отцом сына своих друзей – Михаила и Марины. В этот раз семейство пригласило известного телеведущего на обряд крещения второго наследника. Церемония прошла в храме Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.

Накануне Корчевников поделился в своем инстаграм-аккаунте очередным снимком с младенцем на руках. Фотограф запечатлел, как журналист улыбается, глядя на ребенка. Очевидно, Борис мечтает о своем наследнике.

Поклонники отметили, что телеведущий отлично подойдет на роль папы. Уж очень хорошо он смотрится с малышом. "Сколько теплоты в этом фото", "Самый душевный", "Борис, Вам надо жениться", "Вы будете замечательным отцом", – написали пользователи Сети.

Про личную жизнь Бориса ничего неизвестно. В эфире передачи "Судьба человека" телеведущий нередко удивляет гостей, когда признается, что еще не женат. Два года назад актриса Раиса Рязанова спросила у него, если ли кто-то на примете. Телеведущий скромно ответил: "Есть". Однако с тех пор он не давал повода для обсуждения личной жизни.