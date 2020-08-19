Борис Корчевников показал сына-грудничка

У знаменитости появился еще один крестный сын. Борис Корчевников стал духовным родителем уже в третий раз. Ведущий шоу "Судьба человека" показал фото из церкви в личном микроблоге.
На опубликованных в соцсети кадрах Корчевников запечатлен с подругой, которая держит на руках грудничка в наряде голубого цвета. Телеведущий аккуратно придерживает крестника за макушку. "Кумовья", – подписал фотографию Борис.
Подписчики искренне порадовались за шоумена. В комментариях к публикации Корчевникова поздравили с радостным событием. Поклонники не скрывают, что очень переживают за Бориса. Уж очень им хочется, чтобы ведущий наконец обрел личное счастье.
"Жениться вам надо, барин", "Какая прелесть, жаль, что это чудо не ваше", – печалятся фанатки Бориса.
О личной жизни Бориса Корчевникова мало что известно. Между тем Владимир Березин, друг ведущего, не так давно сообщил журналистам, что тот, оказывается, уже был женат. Якобы у шоумена была неудачная попытка создать семью с актрисой Анной-Сесиль Свердловой.
По словам Владимира, Борис и Анна–Сесиль были в браке несколько лет. Спустя время после расставания с женой у Корчевникова нашли онкологию. У знаменитости диагностировали опухоль мозга. Борису сделали операцию, которая дала положительный результат.
Не так давно в Сети муссировался слух, дескать, болезнь Бориса Корчевникова вновь дала о себе знать. Сплетни поползли после того, как телеведущий стал стремительно полнеть. Поговаривают, что знаменитость набрала вес на фоне лечения. Сейчас звезда ток-шоу вернулась в прежнюю форму.
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