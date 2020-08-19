Борис Корчевников показал сына-грудничка

Ведущий шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" давно мечтает о семье и детях. Борис Корчевников еще не встретил вторую половинку, поэтому отцовскую нежность и любовь вынужден проявлять пока только к крестникам.

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