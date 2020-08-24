Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни

На прошлой неделе появилась информация о том, что Борис Корчевников стремительно теряет слух. По словам одной из участниц массовки программы "Судьба человека", их предупредили о том, что ведущий плохо слышит.

Проблемы со здоровьем мешают шоумену в работе. Из-за того, что он не может четко расслышать собеседника, приходится перезаписывать дубли. По словам зрительницы, внешний вид знаменитости тоже пугает.

Особенно странно смотрится то, как Борис Корчевников старается понять, что же рассказывает ему приглашенная звезда. "Вглядывается в лицо, улыбается, пытается читать по губам", – говорит девушка. Коллеги тоже замечают, что с телеведущим что-то не то.

Стоит напомнить, что несколько лет назад у шоумена была обнаружена доброкачественная опухоль мозга, ее удалили. Правда, операция прошла с осложнениями, и был затронут слуховой нерв.

Журналисты обратились за комментарием к нейрохирургу и кандидату медицинских наук Александру Тома. По словам специалиста, информация о том, что у Бориса Корчевникова садится слух, может быть абсолютно правдивой. Он отметил, что у людей, столкнувшихся с опухолью, есть высокий риск рецидива опасного заболевания.

Правда, как отметил врач, ему сложно установить более точный диагноз, не имея подробной информации о том, в какой области головного мозга было образование. Также доктор предположил, что в случае Бориса Корчевникова могла появиться менингиома слухового нерва.