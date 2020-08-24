Вскрылись нечистоплотные поступки набожной жены Ефремова

Михаил Ефремов был несколько раз женат. Сейчас он состоит в браке с звукорежиссером Софьей Кругликовой. На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП с участием актера Софья призналась, что все эти 17 лет брака ревнует мужа и подозревает его в изменах.

Окружение называет Софью Кругликову набожным человеком: она регулярно посещает церковь, молится, читает духовную литературу. Более того, говорят, именно супруга дала мужу, актеру Михаилу Ефремову, молитвенник, с которым тот был на последнем заседании.

Кстати, в суде выступила и сама жена оскандалившегося актера. Софья Кругликова как на исповеди призналась, что подозревает артиста в изменах: "Несколько лет назад из ревности посмотрела телефон мужа и увидела в нем сообщения от его бывшей жены Ксении Качалиной, которая все годы после официального развода просит у него деньги, и он ей их дает..."

Она заявила, что просит денег у Михаила Ефремова и другая его бывшая жена – Евгения Добровольская. Причем требует финансов не на их общего ребенка, а на сына от другого мужчины.

Говорят, сразу после той самой аварии, в которой погиб человек, Михаил Ефремов поехал к своей любовнице. Там он провел ночь и весь следующий день. "Я не знаю, у кого был Миша после аварии. Он много где находился", – не смогла сдержать ехидства Софья Кругликова.

Женщина прямо заявила: "Я постоянно его подозреваю в отношениях с другими женщинами, все 17 лет нашего брака". Софья Кругликова отметила, что Михаилу Ефремову постоянно пишут сообщения фанатки, причем как СМС, так и в социальных сетях. Тем не менее Софья Кругликова убеждена, что Михаил Ефремов бесконечно добрый, щедрый, безотказный и любящий человек, который является ее второй половинкой.