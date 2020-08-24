Заседание по делу Ефремова перенесли из-за отсутствия адвоката

Появились новые данные о резонансном уголовном деле, фигурантом которого является Михаил Ефремов. Очередное судебное заседание перенесено на 31 августа.
По информации издания "Москва 24", это связано с тем, что у актера на данный момент нет адвоката. Ефремову дали неделю, чтобы найти себе законного представителя.
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