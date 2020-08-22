"Ну наконец-то": Дочь отреагировала на отчаянное решение Ефремова

Накануне прогремела новость о том, что Михаил Ефремов решил сменить правозащитника. Несколько месяцев подряд с делом народного артиста работал Эльман Пашаев. Адвокат имел хорошую репутацию до того, как не связался с актером, устроившим смертельное ДТП.

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