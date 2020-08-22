"Ну наконец-то": Дочь отреагировала на отчаянное решение Ефремова

Еще в начале судебного разбирательства ни один из правозащитников не решался взяться за дело Михаила Олеговича. Тогда Ефремову грозило 12 лет лишения свободы. Несмотря на все старания Эльмана Пашаева, актер решил отказаться от его услуг и нанять нового адвоката.
Михаил Ефремов ходатайствовал в суде о смене правозащитника. Просьба обвиняемого была принята. Суд разрешил актеру за несколько дней найти нового адвоката и снова явиться на заседание.
Первой прокомментировала импульсивное решение Анна Мария Ефремова – дочь артиста. Девушка опубликовала неоднозначный пост в личном блоге. Многочисленная аудитория заметила, что звездная наследница не стала скрывать своей радости.
"Ну наконец-то, Господи", – написала дочь Ефремова.
Стоит отметить, что Анна Мария часто конфликтовала с бывшим адвокатом Михаила Олеговича. Ходили слухи, что Эльман Пашаев оказывал давление на родственницу актера и подготавливал речи для ее громких выступлений.
Теперь неизвестно, кто будет представлять интересы Ефремова в суде. Остается только гадать, изменится ли линия защиты.
Напомним, Эльман Пашаев утверждал, что Михаил Ефремов напрочь забыл момент ДТП. По словам бывшего адвоката, актер даже не сидел за рулем машины. Правозащитнику удалось найти свидетеля, подтвердившего, что в ту ночь джипом управлял таинственный молодой человек.
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