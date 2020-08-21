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Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении

Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Шепелев опубликовал в "Инстаграм" фото с округлившимся животом. Телеведущий обратился к поклонникам с важным сообщением.
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В начале этого года Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, устав от скандального шоу "На самом деле". Телеведущий хотел развлекательную передачу, и его мечты быстро осуществились. Летом стартовали съемки проекта канала ТНТ "Ты как я", главным лицом которого стал Шепелев.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Зрители, которые понаблюдали за созданием выпусков шоу, заметили, что Дмитрий расцвел. Телеведущий получал удовольствие от съемочного процесса. Также поклонники отметили чуткое отношение Шепелева к детям, которые участвовали в передаче. На съемках даже появился его семилетний сын Платон от Жанны Фриске.

Больше у Дмитрия детей нет. Он лишь шутит на эту тему. В пятницу он опубликовал фото, на котором запечатлен с округлившимся животом. Под фото телеведущий написал: "Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, будет пополнение". Таким образом он анонсировал шоу "Ты как я", премьера которого состоится в сентябре.

Напомним, недавно Дмитрия и его возлюбленную Екатерина Тулупову заметили в роддоме "Лапино", что породило слухи о беременности девушки от телеведущего. Пока возлюбленные никак не высказывались о рождении общего ребенка.

Автор: 21 августа 2020, 21:37 Источник: Instagram
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