Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении

Дмитрий Шепелев опубликовал в "Инстаграм" фото с округлившимся животом. Телеведущий обратился к поклонникам с важным сообщением.

В начале этого года Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, устав от скандального шоу "На самом деле". Телеведущий хотел развлекательную передачу, и его мечты быстро осуществились. Летом стартовали съемки проекта канала ТНТ "Ты как я", главным лицом которого стал Шепелев.

Зрители, которые понаблюдали за созданием выпусков шоу, заметили, что Дмитрий расцвел. Телеведущий получал удовольствие от съемочного процесса. Также поклонники отметили чуткое отношение Шепелева к детям, которые участвовали в передаче. На съемках даже появился его семилетний сын Платон от Жанны Фриске.

Больше у Дмитрия детей нет. Он лишь шутит на эту тему. В пятницу он опубликовал фото, на котором запечатлен с округлившимся животом. Под фото телеведущий написал: "Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, будет пополнение". Таким образом он анонсировал шоу "Ты как я", премьера которого состоится в сентябре.

Напомним, недавно Дмитрия и его возлюбленную Екатерина Тулупову заметили в роддоме "Лапино", что породило слухи о беременности девушки от телеведущего. Пока возлюбленные никак не высказывались о рождении общего ребенка.