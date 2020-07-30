Дмитрия Шепелева с новой пассией застали в элитном роддоме

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев нашел счастье с дизайнером Екатериной Тулуповой. У обоих от прошлых отношений осталось по ребенку. А вот общего малыша у пары пока нет. Впрочем, все может вскоре измениться, ведь Дмитрия и Екатерину приметили в роддоме.

Ни Дмитрий Шепелев, ни Екатерина Тулупова не распространяются о своей частной жизни. Тем не менее, известно, что у Екатерины есть дочь Лада от прежних отношений. А Дмитрий воспитывает семилетнего сына Платона, которого ему родила незадолго до смерти певица Жанна Фриске. Шепелев рассказывал, что с Тулуповой они познакомились благодаря детям – те ходили в одну группу детского садика.

Как стало известно о романе Дмитрия и Екатерины, немедленно поползли слухи о скорой свадьбе. Точно не известно, оформили ли влюбленные отношения или живут в гражданском браке. Однако недавно пару приметили в одном из самых известных роддомов страны – клиническом госпитале "Лапино". Это место пользуется бешеной популярностью у представителей отечественного шоу-бизнеса.

В разное время там рожали самые разные артисты, причем многие из них, едва произведя ребенка на свет, устраивали трогательные фотосессии с новорожденным. В госпитале есть особые условия для знаменитостей и гарантируется полнейшая конфиденциальность. Разумеется, все это стоит сотен тысяч рублей (и даже больше).

Поклонники, узнав, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова были замечены в "Лапино", немедленно предположили, что это намек на скорое пополнение в семействе. Что касается самих влюбленных, то они по традиции отмалчиваются. Если пара действительно ждет ребенка, то он окажется их первым общим.

Отметим, что в жизни Дмитрия Шепелева приятные перемены. Он нашел работу на телеканале ТНТ. Шоумен будет ведущим развлекательной семейной передачи.