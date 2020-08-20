Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева

Минувшей зимой поклонники Дмитрия Шепелева узнали неприятную новость. Шоумен уволился с Первого канала. Ведущий отказался от работы в скандальной программе "На самом деле".
Завистники потирали руки: Шепелеву пророчили забвение. Говорили, что Дмитрий сделал большую ошибку, отправившись в свободное плавание. Дескать, места лучше знаменитости не найти.
После увольнения с Первого канала Дмитрий Шепелев действительно пропал с экранов. Первое время шоумен продвигал собственный ютуб-канал, но, видимо, не получив желаемого количества просмотров, страницу забросил.
В середине июля стало известно, что Шепелев нашел новую работу. Знаменитость стала частью шоу ТНТ "Ты как я". Сообщалось, что программа будет проходить в формате конкурса, однако другие подробности держались в секрете.
Наконец телевизионщики обнародовали дату старта проекта "Ты как я" в эфире. Премьера шоу с Дмитрием Шепелевым состоится 6 сентября. Программа будет выходить по воскресеньям в 18:00 мск.
По словам авторов, шоу "Ты как я" объединяет в себе сразу два формата – юмористический и семейный. В каждом выпуске в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить знаменитости со своими детьми.
На съемочной площадке программы гостям шоумена придется проходить различные испытания. К Дмитрию Шепелеву уже обещали приехать Алексей Щербаков, Баста, Азамат Мусагалиев, Гавриил Гордеев и Илья Соболев и другие.
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