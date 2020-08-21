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Выглядит нервным: Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Выглядит нервным: Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Михаил Ефремов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Процесс по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы 20 августа затянулся почти до ночи. Адвокат артиста Эльман Пашаев завалил суд ходатайствами, но все их отклонили.
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На суде актер явно волновался. В какой-то момент он попросил о помощи специалистов. "Вы отказываете мне обратиться к психологу в Институт Сербского. Прошу разрешить", – заявил Михаил Ефремов судье.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

На просьбу звезды театра и кино та ответила уклончиво. Она предложила обсудить вопрос о посещении психолога не в рамках заседания.

Артист заметно нервничает. На слушаниях он агрессивно высказывается в адрес адвокатов потерпевших.

В свою очередь защитник знаменитости 20 августа завалил служителей Фемиды ходатайствами. В частности, Эльман Пашаев попросил исключить из дела доказательство – видео свидетеля Владислава Женжебира, записанное на месте ДТП. По его мнению, в ролике невозможно установить время и дату съемки и наличие монтажа.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Еще одна претензия адвоката Михаила Ефремова – к биологической экспертизе из материалов уголовного дела. Суть в том, что экспертам якобы не разъяснили их права. Не понравилась юристу и техническая экспертиза автомобиля актера.

Также Эльман Пашаев заявил, что в смерти Сергея Захарова могут быть виноваты врачи скорой. Якобы они не сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего в ДТП. Юрист попросил вернуть дело в прокуратуру. Суд отклонил все ходатайства Пашаева.

Автор: 21 августа 2020, 12:12
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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