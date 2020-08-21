"Маша, мы нужны нашей маме!": публичное обращение сестры к Шукшиной

Дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обратилась к старшей сестре Марии через СМИ. Она пошла на это, потому что именитая родственница разорвала с ней все связи.

В последнее время семью Шукшиных сотрясают скандалы: то внезапно появляется беременная от сына Марии Шукшиной уроженка Барнаула Фрейя Зильбер, желающая подтвердить родство, то неожиданно Лидия Федосеева-Шукшина выходит замуж за давнего друга, продюсера Бари Алибасова, то дарит ему квартиру, которую тот тайно переоформляет на молодого помощника, то узнает, что муж подал на развод. В итоге младшая дочь актрисы поняла, что в столь стрессовых обстоятельствах выстоять может помочь только одно – объединение семьи.

Не секрет, что распри разорвали родственную связь. Лидия Федосеева-Шукшина почти не общается со старшей дочерью Анастасией, а Мария и Ольга, как поругались несколько лет назад, так до сих пор и не помирились.

Шаг к сближению сделала младшая сестра. Ольга обратилась к Марии через СМИ, потому что та якобы заблокировала ее во всех соцсетях: "Я знаю, что ты созваниваешься с мамой раз в неделю. Мама звонит тебе, когда хочет посоветоваться. Но когда вы в последний раз виделись, я даже не могу припомнить. Может быть, в феврале, когда я уезжала в Египет... Маша, мы нужны нашей маме!"

Ольга заявила, будто Мария не приезжает к матери, и предположила, что виной тому она: с недавних пор младшая дочь стала жить с Лидией Федосеевой-Шукшиной. "Я всегда могу выйти, если ты хочешь пообщаться с мамой наедине", – отметила Ольга.

Она пожаловалась, что давно не видела крестников, сыновей Марии Фому и Фоку. А еще Ольга искренне не понимает, зачем та отправилась за Урал, чтобы искать "сестер", ведь они на самом деле гораздо ближе. "Не забывай, что у нас есть сестра Настя, с которой мы рядом. Мы – твои ближние. Не надо никого искать за Уралом!" – призвала Шукшина.

Кроме того, она вспомнила, как были дружны их сыновья Василий и Макар. "Вспомни, какая у нас была хорошая семья! Нам есть ради кого жить, Маша!" – убеждена Ольга.