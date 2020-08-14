Забыл все события последних двух лет: сын о неутешительном состоянии Бари Алибасова

Сын намерен поселить Бари Алибасова со своей матерью, у которой тоже проблемы душевного характера. О женитьбе на Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер, по всей видимости, не помнит.

В ближайшее время Бари Алибасов перевезет отца и мать в Калининград. Мужчина занят поиском дома для родителей. "Самое главное, чтобы были изолированные помещения. Если папа хочет побыть один, чтобы мама его не доставала, если мама желает – чтобы папа ее не доставал. Потому что они как-то не ужились в свое время, и сейчас будет неожиданностью такое воссоединение семьи. Хотя, глядишь, разведется с Шукшиной, женится на маме…" – сообщил сын продюсера.

Именно дома в Калининграде Бари Алибасов, по задумке наследника, будет проходить реабилитацию. Однако родители будут находиться под присмотром специалистов круглосуточно, также в любое время им могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, если понадобится.

По словам сына, Бари Алибасову после лечения в больнице стало лучше. "Вероятность его поправки была процента два, но сейчас я бы дал уже процентов 30. То есть в 15 раз выросли шансы на самостоятельную жизнь, когда он сможет, как минимум, сам за собой ухаживать, самостоятельно творить, что ему нравится, неся за это ответственность. Когда закончится медикаментозная помощь, у него должны будут снова сформироваться нейронные связи, чтобы он начал снова заниматься той деятельностью, которая была", – выразил надежду наследник продюсера.

По словам сына, "операционная" память у продюсера отсутствует. У него так называемая лоскутная память. То есть, он помнит людей из далекого прошлого, но не помнит все, что случилось за прошедшие пару лет.

Что касается отношений с Лидией Федосеевой-Шукшиной, то Бари Алибасов искренне считает, что развелся с ней. "Ему этот брак очень не нравился в последнее время, еще до того, как он попал в больницу", – отметил сын продюсера.

Якобы Бари Алибасова не устраивало, что жена "выбирает дочь и предает его". В итоге на семейном совете было принято решение "забыть о всех Шукшиных". "Пускай Бари Каримович занимается своей семьей, которая его любит, а не чужой семьей, которая хочет от него избавиться…" – заключил наследник скандально известного продюсера.