Федосеевой-Шукшиной стало хуже после известия о разводе с Алибасовым

Выйдя из психиатрической клиники, Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Артистке стало плохо от этой новости.

Бари Алибасов обратился в суд, чтобы расторгнуть брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Продюсер утверждает, что актриса не желает добровольно разводиться. А вот представитель актрисы, адвокат Юлия Вербицкая сообщила, что для ее подопечной новость о разводе стала неожиданностью, она в шоке.

Лидии Федосеевой-Шукшиной даже стало плохо от переживаний. Говорят, что состояние артистки ухудшилось. "У Лидии Николаевны пропал аппетит. Совсем ничего не ест, переживает. От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся", – рассказали в окружении артистки.

Ранее Юлия Вербицкая утверждала, что Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов уже давно не общаются. Они не виделись чуть ли не с тех пор, как ввели режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, свирепствующей в мире. Не добавил близости супругам и скандал, разгоревшийся вокруг квартиры актрисы в Новой Москве. А последние недели, как утверждает сын продюсера, Бари Алибасов и вовсе провел в психиатрической лечебнице, у него обнаружились серьезные проблемы с памятью.

"Чего боится Бари Алибасов, и почему он прячется за спины своих адвокатов Сергея Жорина и Олега Сухова? Даже иск о расторжении брака подписан не Алибасовым, а его адвокатом Жориным. Скажу больше: Лидия Николаевна полагает, что ее муж находится в опасности. Его попросту скрывают от нее..." – высказала мнение помощница актрисы Юлия Вербицкая.