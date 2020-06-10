Был в машине с любовницей? Сенсационное заявление об устроившем смертельное ДТП Ефремове

В передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Андрей Малахов раскрыл подробности аварии, устроенной Михаилом Ефремовым. Вскрылись нелицеприятные подробности о личной жизни актера.





Шоумен считает, что 56-летний артист находился в машине не один – был пассажир, который успел быстро покинуть место трагедии и не попасть в объективы. Его слова подтверждают очевидцы.

Андрей Малахов выяснил, что рядом с Михаилом Ефремовым сидела 36-летняя Дарья Белоусова, бывшая жена брата Чулпан Хаматовой. Девушка носит короткую стрижку, и ее вполне могли принять за мужчину. Сначала многие подумали, что в машине был актер Иван Стебунов.

Артист пояснил: ему позвонила Белоусова и сообщила, что с Ефремовым случилась беда, поэтому он так быстро прибыл на место ДТП. Общаться с журналистами женщина отказалась.

Малахов уверен, что Белоусова ведет себя так не только потому, что боится причастности к смертельной аварии. Ведущий считает ее любовницей артиста. Добавим, что Михаил Ефремов женат на Софье Кругликовой, родившей ему троих детей. Это пятый брак актера, у него есть трое наследников от других жен.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Актер в нетрезвом состоянии управлял внедорожником Jeep Grand Cherokee. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном ВАЗ. Водитель отечественного автомобиля оказался зажатым в кузове. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимации.