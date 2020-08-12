"Он был хорошо разгорячен": коллега рассказал о четырехдневном запое Ефремова перед ДТП

Выяснилось, что Михаил Ефремов употреблял алкоголь в течение четырех дней перед аварией. Об этом рассказал его коллега по цеху, актер Иван Стебунов.
В интервью телеканалу "Россия 1" Стебунов признался, что повстречал Ефремова в театре за несколько дней до трагедии. По словам артиста, уже тогда виновник ДТП находился в запое.
"Да, он был хорошо разгорячен. Я знал, что это уже не первый день, может быть, второй", – сообщил актер.
По словам Стебунова, Михаил Ефремов продолжал пить еще пару дней. Но затем коллеги нерадивого артиста забеспокоились, и на четвертые сутки попытались его отыскать, чтобы помочь ему остановить "зеленого змея". Иван связался с личным доктором Михаила, а затем вместе с супругой отправился к выпивохе домой.
Тем не менее, Иван Стебунов не считает Ефремова алкоголиком. Он подчеркнул, что актер может уйти в запой на несколько дней, но потом идет к врачам и возвращается к работе, сообщает телеканал "360".
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов стал виновником смертельной дорожной аварии в центре Москвы. Внедорожник, которым актер управлял в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль, водитель которого вскоре скончался. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Расследование дела продолжается.
Ранее стало известно, что актер был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него инсульт.
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