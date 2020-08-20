Киркоров об обиде Легкоступовой на Пугачеву: Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека

Валентина Легкоступова могла добиться еще больших высот, если бы не Алла Пугачева, которая "выдавила" конкурентку из шоу-бизнеса. Филипп Киркоров не верит в это утверждение.

Валентина Легкоступова последние десятилетия не могла похвастаться популярностью. Для многих она так и осталась исполнительницей одного хита. После смерти артистки выяснилось, что она очень переживала из-за того, что публика забывает ее.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, который был хорошо знаком с Легкоступовой заявил, что певица винила в творческом забвении Аллу Пугачеву. Экс-супруг примадонны российской эстрады Филипп Киркоров не верит в это.

В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" поп-король сказал, что обида Легкоступовой на Пугачеву – лишь грязные слухи. Она заявил, что хочет защитить великую артистку от странных обвинений.

"Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека!", – отметил Киркоров, а также добавил, что Валентины Валерьевна была прекрасным артистом, у которого была "своя публика".

Также Филипп Бедросович рассказал, что в молодости дружил с Легкоступовой. Он тесно с ней общался, встречался по рабочим моментам. Однажды они записывали совместную песню. Скорее всего, артист вспомнил композицию "Двое в лифте", которая была представлена в 1988 году.