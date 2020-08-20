"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом

Но журналисты все равно устроили соревнование – кто первым снимет и опубликует фото Валентины Легкоступовой в гробу. В ход шли прикрытые букетами цветов камеры, спрятанные в рукава телефоны.
Распорядители в зале строго следили, чтобы никто не вел фото– и видеозапись. Бравые ребята стояли и у гроба, и в разных концах зала. И даже малейшая попытка достать телефон жестко пресекалась.
Но репортер одного из каналов попытался-таки сделать несколько эксклюзивных кадров. Охрана это заметила и попыталась отобрать технику. Началась заваруха. "Прекратите съемку, иначе сейчас выведем из зала", – бросились к оператору распорядители. Крик, шум!.. Траурную церемонию пришлось прервать из-за страшного скандала.
Журналистов интересовало не только то, как выглядят известная певица в гробу. Они пытались запечатлеть ее детей, мужей, пожилую маму, пришедших проститься знаменитостей...
Напомним, сердце Валентины Легкоступовой остановилось 14 августа. Она несколько дней провела в реанимации в коме. В больницу артистка попала со множеством гематом на теле и закрытой черепно-мозговой травмой. Причины случившегося выясняют следственные органы.
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