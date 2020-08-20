"Под чужим именем и фамилией": рыдающая Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Новость о скоропостижной смерти певицы Валентины Легкоступовой повергла в шок многих. Не стала исключением и ее коллега Алена Кравец.

В траурном зале Троекуровского кладбища Алена Кравец появилась никем не замеченная. Длинные белые волосы она спрятала под шаль, на лице были огромные очки. "Я просто не могла не прийти, – плачет Алена. – Помню, как девчонкой я брала в руки расческу, представляя ее микрофоном, и пела "Ягоду-Малину".

Уже став взрослой, Алена познакомилась с Валентиной. "Для меня она всегда была образцом женственности, стиля, вкуса, – говорит Кравец. – Я училась у нее любви к жизни и позитиву".

"Год назад на этом же кладбище я прощалась с одной своей подругой – Юлей Началовой, – вытирает слезы Алена. – Сейчас ушла и вторая – Валечка. Как жить дальше?!".

Раскрыла Кравец и небольшую тайну. "В московской городской клинической больнице № 13, что на Велозаводской улице, где прошли последние дни Валентины, артистка лежала под чужим именем и фамилией – семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья".

А вот то обстоятельство, что покойную звезду не проводили в последний путь аплодисментами, как заведено издавна у артистов, Кравец огорчило. "Люди ждали, но гроб так и не вынесли", – пояснила Алена.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. На ее теле обнаружили многочисленные гематомы. В результате чего они появились, еще предстоит выяснить следствию.