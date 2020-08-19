Вскрылись данные о погребальном венке Ефремова после инсульта

В Пресненском суде началось очередное заседание по громкому делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Свидетель роковой аварии Высоцкий сделал важное заявление.



В зале суда мужчина заявил, что актер – вовсе не такой, каким его рисуют в СМИ. Он заверил, что представитель Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, но его венок выбросили.

Рассказал очевидец и о состоянии звезды театра и кино после происшествия. Высоцкий отметил, что артист был в абсолютной растерянности и не понимал, куда его ведут.

"Я увидел, что он неадекватен", – сообщил свидетель смертельного ДТП. Он добавил, что в быту это называется шоковым состоянием. Мужчина подчеркнул, что Ефремов не извинился, поскольку понимал: любое слово используют против него.

"Попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", – указал очевидец.

Напомним, что неделю назад Михаила Ефремова в бессознательном состоянии увезли в реанимацию из зала суда с подозрением на инсульт. По словам адвоката звезды, в больнице диагноз подтвердился. Уже через несколько дней артиста отпустили домой.



Как писали "Дни.ру", резонансное ДТП случилось вечером 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.