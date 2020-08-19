"Вчера скалил зубы, а сегодня уволил половину труппы": Машкова требуют снять с должности худрука театра Табакова

Худрук московского театра Олега Табакова Владимир Машков освободил от должностей нескольких сотрудников. Массовое увольнение произошло буквально на следующий день после празднования юбилея Олега Павловича.
"Вчера был юбилей Олега Табакова и Машков скалил зубы на фоне выставки в честь Великого Актера... А сегодня уволил половины труппы! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала актриса Татьяна Нестеренко в личном инстаграм-аккаунте.
Татьяна уверена, что Владимир Машков не справляется со своими обязанностями. В шапке собственного профиля в соцсети она прямо потребовала найти другого кандидата на роль художественного руководителя театра. По словам Нестеренко, в стенах "Табакерки" и МХТ творится бардак.
"Машков, вы явно не в себе", – обратилась она к Владимиру Львовичу. Татьяна Нестеренко напомнила, что Роза Хайруллина – популярная артистка, которая приносила доход театру. Розу Вакильевну в свое время нанял Олег Павлович. Легендарный режиссер брал под крыло только самых лучших, считает Татьяна.
"По традиции, это только мое личное мнение... Что здесь факты, а что домыслы – решайте сами..." – резюмировала сообщение Нестеренко.
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