Сегодня это одна из самых известных московских театральных актрис, участвующая во многих постановках как классических, так и современных пьес. А любители кинематографа наверняка вспомнят ее яркие роли в фильмах «Орда», «Училка», «Ольга» и другие работы.
Роза Хайруллина – актриса, к которой популярность пришла уже в зрелом возрасте. Но о карьере актрисы мечтала с детства. Родилась будущая звезда театра и кино в сентябре 1961 года в небольшом шахтерском поселке под Норильском.
О родителях знаменитости известно не так много. И отец, и мать были этническими татарами, детьми председателей колхозов, которых отправили в ссылку еще в 1930-е годы. Они не имели отношения к искусству.
Хотя Роза Хайруллина родилась в Норильске, ее детство прошло в Зеленодольске. Там девочка занималась в драматической студии и настолько увлеклась театром, что решила сделать его своей профессией. Родители такой выбор не одобряли, они относились к актерской карьере скептически, тем более, что невысокая Роза не обладала яркой внешностью, которую они считали обязательной для актрисы.
Тем не менее, девушка оказалась весьма настойчивой, она поступила в Казанское театральное училище, и поначалу ее карьера складывалась замечательно.
После окончания училища в 1981 году Роза Хайруллина поступила на службу в Казанский ТЮЗ. Здесь она сыграла во многих замечательных спектаклях. Причем в 1992 году получила государственную премию за роль в спектакле «Погром». В 1996 году все новости писали о прекрасной постановке шекспировской пьесы «Буря», за роль в которой Роза получила «Золотую маску» - престижную театральную премию.
К сожалению, новости вскоре стали менее утешительными – сгорел Казанский ТЮЗ, и труппа распалась. Все это совпало с семейными неурядицами в жизни артистки, и ей с трудом удалось вернуться к обычной жизни и карьере.
В 1997 году перебралась в Самару, и в последующие десять лет играла в спектаклях объединения «СамАрт». Но в 2007 году ее буквально переманил в Москву режиссер Константин Богомолов (позже он пригласил ее в свой сериал «Содержанки», один из самых громких проектов 2019 года). Но тогда, в 2009 году, артистка только попробовала свои силы в кино – дебютом стал фильм «Иван Грозный».
Светские новости никогда и ничего не сообщают о жизни знаменитости. Но известно, что она одинока. Роза Хайруллина не замужем, и у нее нет семьи. Ее брат, принимавший наркотики, скончался в 1996 году, после этого умерли родители. Долгое время актриса находилась в состоянии депрессии, но нашла в себе силы победить недуг. Светские новости не пишут подробностей, но известно, что ей сильно помог духовный наставник.
Карьера актрисы в большей степени связана с театром. Часто можно прочитать новости о необычных постановках МХТ и «Табакерки», в которых она участвует. Но наибольшую популярность ей, конечно, принесли работы в кино.
Роза Хайруллина значительно чаще появляется на сцене, чем на съемочной площадке. Тем не менее, в ее фильмографии есть немало интересных работ:
Роза Хайруллина нечасто снимается в сериалах. Тем не менее, в ее фильмографии есть и многосерийные фильмы, зачастую она появляется там в небольших, но очень ярких ролях:
В настоящее время актриса занята сразу в нескольких проектах. В частности, недавно в прессе появились новости о том, что она будет играть в проекте «Сердце Пармы», экранизации одноименного романа Алексея Иванова. Пока неизвестно, какую роль предложили актрисе. Что касается формата проекта, то, скорее всего, сначала он выйдет на экраны как полнометражный фильм, а потом для телевидения будет смонтирована режиссерская версия – сериал на восемь серий.
В новости кино попадают и другие перспективные работы – например, находящийся в производстве «Сенофон» (пока даже точное название картины неизвестно). В 2020 году на экраны также должен выйти фильм «Зулейха открывает глаза», в котором Роза сыграла весьма яркого персонажа – Упыриху. Остается только внимательно читать новости, чтобы узнать, когда все эти картины выйдут на экраны. В любом случае, если в фильме занята Роза Хайруллина, значит, он заслуживает просмотра.