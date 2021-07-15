Роза Вакильевна Хайруллина актриса

Сегодня это одна из самых известных московских театральных актрис, участвующая во многих постановках как классических, так и современных пьес. А любители кинематографа наверняка вспомнят ее яркие роли в фильмах «Орда», «Училка», «Ольга» и другие работы.

Биография

Роза Хайруллина – актриса, к которой популярность пришла уже в зрелом возрасте. Но о карьере актрисы мечтала с детства. Родилась будущая звезда театра и кино в сентябре 1961 года в небольшом шахтерском поселке под Норильском.

Семья

О родителях знаменитости известно не так много. И отец, и мать были этническими татарами, детьми председателей колхозов, которых отправили в ссылку еще в 1930-е годы. Они не имели отношения к искусству.

Детство и юность

Хотя Роза Хайруллина родилась в Норильске, ее детство прошло в Зеленодольске. Там девочка занималась в драматической студии и настолько увлеклась театром, что решила сделать его своей профессией. Родители такой выбор не одобряли, они относились к актерской карьере скептически, тем более, что невысокая Роза не обладала яркой внешностью, которую они считали обязательной для актрисы.

Тем не менее, девушка оказалась весьма настойчивой, она поступила в Казанское театральное училище, и поначалу ее карьера складывалась замечательно.

Карьера

После окончания училища в 1981 году Роза Хайруллина поступила на службу в Казанский ТЮЗ. Здесь она сыграла во многих замечательных спектаклях. Причем в 1992 году получила государственную премию за роль в спектакле «Погром». В 1996 году все новости писали о прекрасной постановке шекспировской пьесы «Буря», за роль в которой Роза получила «Золотую маску» - престижную театральную премию.

К сожалению, новости вскоре стали менее утешительными – сгорел Казанский ТЮЗ, и труппа распалась. Все это совпало с семейными неурядицами в жизни артистки, и ей с трудом удалось вернуться к обычной жизни и карьере.

В 1997 году перебралась в Самару, и в последующие десять лет играла в спектаклях объединения «СамАрт». Но в 2007 году ее буквально переманил в Москву режиссер Константин Богомолов (позже он пригласил ее в свой сериал «Содержанки», один из самых громких проектов 2019 года). Но тогда, в 2009 году, артистка только попробовала свои силы в кино – дебютом стал фильм «Иван Грозный».

Личная жизнь

Светские новости никогда и ничего не сообщают о жизни знаменитости. Но известно, что она одинока. Роза Хайруллина не замужем, и у нее нет семьи. Ее брат, принимавший наркотики, скончался в 1996 году, после этого умерли родители. Долгое время актриса находилась в состоянии депрессии, но нашла в себе силы победить недуг. Светские новости не пишут подробностей, но известно, что ей сильно помог духовный наставник.

Интересные факты

Актриса нечасто рассказывает о себе, но некоторые интересные факты можно почерпнуть из ее интервью и информации проникающей в прессу:

Знаменитость часто играет мужские роли – например, это Алеша Карамазов и, что удивительно, король Лир, хотя Роза как-то признавалась в интервью, что в этой драме она бы хотела сыграть могильщика.

Великолепная игра актрисы на сцене в свое время вдохновила другую, не менее известную татарскую актрису, Чулпан Хаматову, которая признается, что для нее игра примы Казанского ТЮЗа всегда была образцом для подражания.

Историческая драма «Приказано забыть», в которой снималась и эта артистка, практически неизвестна массовому зрителю. Познакомиться с этой работой могли только те, кому удалось попасть на показ лент из внеконкурсной программы Московского МКФ. Фильм посвящен депортации чеченцев, и Минкульт запретил выпускать картину в широкий прокат, опасаясь разжигания межнациональных конфликтов.

Светские новости не пишут о личной жизни артистки, но нет таких глянцевых изданий, которые не оценили бы ее необычный стиль. Нестандартная андрогинная внешность часто используется для фотосессий. И тогда в прессе можно почитать новости о сотрудничестве артистки с известным брендом.

Роли

Карьера актрисы в большей степени связана с театром. Часто можно прочитать новости о необычных постановках МХТ и «Табакерки», в которых она участвует. Но наибольшую популярность ей, конечно, принесли работы в кино.

Фильмы

Роза Хайруллина значительно чаще появляется на сцене, чем на съемочной площадке. Тем не менее, в ее фильмографии есть немало интересных работ:

«Орда» - исторический фильм, роль влиятельной ханши Тайдулы.

«Училка» - современная драма, роль Лии Павловны, коллеги главной героини.

«Кроткая» - фильм, номинировавшийся на Золотую пальмовую ветвь. Здесь актриса сыграла сразу две роли – попутчицы главной героини и ее сестры.

«Приказано забыть» - историческая драма, роль председателя колхоза.

Сериалы

Роза Хайруллина нечасто снимается в сериалах. Тем не менее, в ее фильмографии есть и многосерийные фильмы, зачастую она появляется там в небольших, но очень ярких ролях:

«А у нас во дворе» - детективный сериал, сыграла Розу Умарову.

«Ольга» - сериал о современной российской жизни, где Роза Хайруллина играет Алевтину Юсупову, бабушку одного из главных героев.

«Ищейка» - еще один детективный сериал, сыграла главврача Софью Львовну.

Роза Хайруллина сегодня

В настоящее время актриса занята сразу в нескольких проектах. В частности, недавно в прессе появились новости о том, что она будет играть в проекте «Сердце Пармы», экранизации одноименного романа Алексея Иванова. Пока неизвестно, какую роль предложили актрисе. Что касается формата проекта, то, скорее всего, сначала он выйдет на экраны как полнометражный фильм, а потом для телевидения будет смонтирована режиссерская версия – сериал на восемь серий.

В новости кино попадают и другие перспективные работы – например, находящийся в производстве «Сенофон» (пока даже точное название картины неизвестно). В 2020 году на экраны также должен выйти фильм «Зулейха открывает глаза», в котором Роза сыграла весьма яркого персонажа – Упыриху. Остается только внимательно читать новости, чтобы узнать, когда все эти картины выйдут на экраны. В любом случае, если в фильме занята Роза Хайруллина, значит, он заслуживает просмотра.