Ольга – 3 сезон

Трейлеры О сериале

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Ольга – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 6 октября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Павел Орешин, Артем Лемперт, Алексей Нужный, Игорь Волошин, Антон Борматов
  • Сценарист: Артем Логинов, Павел Орешин, Артем Лемперт, Дмитрий Данилов, Илья Петрухин, Максим Колесников, Ильшат Латыпов
  • Продюсер: Артем Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин
  • Оператор: Кирилл Клепалов
  • Художник: Анна Полякова, Яна Катренко
  • Монтаж: Иван Кожухов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ, Good Story Media
  • Актёры: Яна Александровна Троянова, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Ксения Игоревна Суркова, Гоша Куценко, Сергей Романович, Максим Александрович Костромыкин, Роза Вакильевна Хайруллина
  •  
  • Ольга – 3 сезон Ольга – 3 сезон 6.7
    Рейтинг Дни.ру: 6.7
  • Рейтинг IMDb: 6.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Ольга" 3 сезон продолжит знакомить зрителей с непростой судьбой Оли. Женщина вынуждена решать проблемы близких людей. Особенно трудно ей приходится во взаимоотношениях с дочерью Аней, которая постоянно пропадает ночами в клубах и обращает на себя внимание полиции. Сестра Лена планирует найти себе нового мужчину, вот только процесс поиска сопровождается неприятностями. Но не все так плохо в жизни героини – она встречает Владимира, солидного бизнесмена, который влюбляется в нее и имеет серьезные планы.

Что было в прошлых сезонах

В 1 сезоне сериала Ольге приходилось заботиться об отце, страдающим алкоголизмом. Хлопоты ей доставляли два ребенка, рожденные в разных браках. Старшая дочка Анна мечтала об учебе в престижном юридическом колледже, а сын Тимофей уехал к отцу в Азербайджан. Долгое время несчастная женщина практически не думала о себе, пока не встретила Гришу.

Во 2 сезоне проблем у Ольги прибавилось. Отношения с Гришей уже не так прочны, как прежде. Совместная жизнь сопровождалась многочисленными трудностями. Аня продолжила преподносить неприятные сюрпризы. Один из них – незапланированная беременность и поиск отца будущего ребенка.

Съемочный процесс сериал "Ольга" 3 сезон

Съемки начались 17 января 2018 года. Дебютный показ состоялся 3 ноября 2018 года на онлайн-платформе "ТНТ-ПРЕМЬЕР", а тремя днями позже его увидели зрители канала ТНТ. Еще до выхода в свет новых серий стало известно, что к актерскому составу присоединятся Павел Майков и Гоша Куценко. Павел получил широкую популярность благодаря роли Пчелы в кинопроекте "Бригада".

Актеры о сериале "Ольга" 3 сезон

Актриса Алина Алексеева, сыгравшая Ленку, рассказала, что многосерийный фильм повествует о любви: "Здесь везде проходит любовная линия. Мужчина решает, как покорить понравившуюся женщину, которая вообще не смотрит в его сторону. Кино заставляет задуматься, а существует ли любовь в действительности".

Актриса Яна Троянова, воплотившая в сериале образ Ольги, рассказала о 3 сезоне: "В новых сериях у моей героини будет попытка довериться мужчине, которому она понравилась. Однако проблем не избежать. К сожалению, Оля в очередной раз поймет, что ее жизненные приоритеты и принципы сильной половине человечества не по зубам".

Интересные факты

  • Сериал "Ольга" является обладателем ценных наград и премий. Например, в 2017 году создателям вручили ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".
  • Режиссеры признались, что главное отличие сюжета ситкома – событийность. В каждой серии приходится постоянно что-то менять, настолько непредсказуем сюжет.
  • На сайте "Кинопоиск" кинопроект получил более 30 рецензий, большая часть которых положительные.
  • В третьей части телезрители нашли киноляпы. Один из них связан с арестом на 15 суток. В одной из серий мы видим, что человека сажают в СИЗО, хотя в реальности закрывают в спецприемнике решением суда.

Где смотреть сериал "Ольга" 3 сезон?

На официальном сайте телеканала ТНТ. 

Новые серии

С августа по декабрь 2019 года состоялись съемки 4 сезона. Создатели кинопроекта заявили, что премьера состоится весной 2020 года. Первыми новые серии увидят зрители канала ТНТ.

Отзывы

Пользователь под ником Your Grandpa оставил положительный отзыв на "Кинопоиске": "Заявлен жанр ситуационная комедия, хотя трудно назвать сериал таковым. Это история жизни, даже своего рода учебник. Главной героине невозможно не сопереживать. Получил восторг от просмотра кино".

Другой пользователь "Кинопоиска" Олег Евгеньевич тоже похвалил проект: "Яна Троянова великолепно исполнила роль, полностью вжилась в образ персонажа. Здесь нет благородных рыцарей и принцесс. Все персонажи реальны, их можно встретить на улицах города".

Пользователь под ником Andrew Ka рассказал: "Только что закончил смотреть сериал "Ольга" 3 сезон. Могу сказать, что ТНТ действительно подготовил качественный кинопродукт. Жанр точно не комедия, хотя в некоторых сценах шутки проскальзывают. Несмотря на большое количество показанной "без осуждения" аморалки, скажу, что мораль присутствует – любите и поддерживайте семью, но не отдавайте себя ей полностью".

В главных ролях

Яна Александровна Троянова
Яна Александровна Троянова Ольга Терентьева
Ксения Игоревна Суркова
Ксения Игоревна Суркова Аня
Максим Александрович Костромыкин
Максим Александрович Костромыкин Григорий Юсупов
Роза Вакильевна Хайруллина
Роза Вакильевна Хайруллина Бабушка Гриши

"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения

"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения
Знаменитость рассказала о произошедшем. Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова вышла на связь с поклонниками.

Звезда "Ольги" Яна Троянова исчезла после призыва к митингу

Звезда "Ольги" Яна Троянова исчезла после призыва к митингу
Об актрисе Яне Трояновой давно ничего не известно Поклонники звезды сериала "Ольга" Яны Трояновой очень взволнованы.

Звезда "Ольги" устроилась в рыгаловку: в чулках и панталонах за 500 рублей

Звезда "Ольги" устроилась в рыгаловку: в чулках и панталонах за 500 рублей
Актриса сериала "Ольга" трудилась в ночном клубе. Звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала о том, как заработала свои первые деньги.

"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест

"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест
Актриса Алина Алексеева часто подвергается критике из-за необычной внешности. Звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева рассказала, что в младших классах сверстники издергали ее насмешками и издевками.

Почему Троянова из сериала "Ольга" бросила мужа-режиссера: рассказал друг семьи

Почему Троянова из сериала "Ольга" бросила мужа-режиссера: рассказал друг семьи
Яна Троянова бросила режиссера Василия Сигарева. Друзья знаменитостей уверены, что разрыв случился из-за сериала "Ольга". Кинокритик Вячеслав Шмыров хорошо знаком с режиссером и артисткой.

Стало известно о будущем сериала "Ольга"

Стало известно о будущем сериала "Ольга"
Актер Максим Костромыкин поделился сведениями о ситкоме. Возможно, сериал "Ольга" зайдет на новый сезон. В теленовелле Максим Костромыкин сыграл роль влюбленного в главную героиню Григория Юсупова.

Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали

Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали
Максим Костромыкин развеял миф о том, что артисты купаются в деньгах. Звезде сериала "Ольга" в перерывах между съемками работает не по профессии. В свежем интервью Максим отметил, что не все актеры получают баснословные гонорары.

Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса

Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса
Звезда сериалов "Ольга" и "Псих" была задержана в украинском аэропорту "Борисполь". Пограничники допросили заслуженную артистку России Розу Хайруллину. На знаменитость обратили внимание во время оформления пассажиров рейса следовавшего из Минска.

Звезда сериала "Ольга" сообщила о борьбе с раком

Звезда сериала "Ольга" сообщила о борьбе с раком
Звезда серила "Ольга" объяснила, почему теперь редко дает о себе знать в соцсетях. Близкий человек актрисы Алины Алексеевой серьезно болен. По словам актрисы, в декабре ее матери поставили неутешительный диагноз – рак.

"Разлюбила как мужчину": Троянова бросила успешного мужа-режиссера

"Разлюбила как мужчину": Троянова бросила успешного мужа-режиссера
Новым гостем шоу Юрия Дудя стал успешный режиссер и драматург Василий Сигарев, снявший такие фильмы, как "Страна ОЗ", "Жить", "Волчок". Он рассказал о своих взаимоотношениях с Яной Трояновой, которая была его женой больше десяти лет. Первый раз мужчина женился в молодости – это был студенческий брак, который не продержался и пары лет.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения