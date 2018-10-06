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Сериалы
Ольга – 3 сезон

Ольга – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 6 октября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Павел Орешин, Артем Лемперт, Алексей Нужный, Игорь Волошин, Антон Борматов
  • Сценарист: Артем Логинов, Павел Орешин, Артем Лемперт, Дмитрий Данилов, Илья Петрухин, Максим Колесников, Ильшат Латыпов
  • Продюсер: Артем Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин
  • Оператор: Кирилл Клепалов
  • Художник: Анна Полякова, Яна Катренко
  • Монтаж: Иван Кожухов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ, Good Story Media
  • Актёры: Яна Александровна Троянова, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Ксения Игоревна Суркова, Гоша Куценко, Сергей Романович, Максим Александрович Костромыкин, Роза Вакильевна Хайруллина
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.7
  • Рейтинг IMDb: 6.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Ольга" 3 сезон продолжит знакомить зрителей с непростой судьбой Оли. Женщина вынуждена решать проблемы близких людей. Особенно трудно ей приходится во взаимоотношениях с дочерью Аней, которая постоянно пропадает ночами в клубах и обращает на себя внимание полиции. Сестра Лена планирует найти себе нового мужчину, вот только процесс поиска сопровождается неприятностями. Но не все так плохо в жизни героини – она встречает Владимира, солидного бизнесмена, который влюбляется в нее и имеет серьезные планы.

Что было в прошлых сезонах

В 1 сезоне сериала Ольге приходилось заботиться об отце, страдающим алкоголизмом. Хлопоты ей доставляли два ребенка, рожденные в разных браках. Старшая дочка Анна мечтала об учебе в престижном юридическом колледже, а сын Тимофей уехал к отцу в Азербайджан. Долгое время несчастная женщина практически не думала о себе, пока не встретила Гришу.

Во 2 сезоне проблем у Ольги прибавилось. Отношения с Гришей уже не так прочны, как прежде. Совместная жизнь сопровождалась многочисленными трудностями. Аня продолжила преподносить неприятные сюрпризы. Один из них – незапланированная беременность и поиск отца будущего ребенка.

Съемочный процесс сериал "Ольга" 3 сезон

Съемки начались 17 января 2018 года. Дебютный показ состоялся 3 ноября 2018 года на онлайн-платформе "ТНТ-ПРЕМЬЕР", а тремя днями позже его увидели зрители канала ТНТ. Еще до выхода в свет новых серий стало известно, что к актерскому составу присоединятся Павел Майков и Гоша Куценко. Павел получил широкую популярность благодаря роли Пчелы в кинопроекте "Бригада".

Актеры о сериале "Ольга" 3 сезон

Актриса Алина Алексеева, сыгравшая Ленку, рассказала, что многосерийный фильм повествует о любви: "Здесь везде проходит любовная линия. Мужчина решает, как покорить понравившуюся женщину, которая вообще не смотрит в его сторону. Кино заставляет задуматься, а существует ли любовь в действительности".

Актриса Яна Троянова, воплотившая в сериале образ Ольги, рассказала о 3 сезоне: "В новых сериях у моей героини будет попытка довериться мужчине, которому она понравилась. Однако проблем не избежать. К сожалению, Оля в очередной раз поймет, что ее жизненные приоритеты и принципы сильной половине человечества не по зубам".

Интересные факты

  • Сериал "Ольга" является обладателем ценных наград и премий. Например, в 2017 году создателям вручили ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком".
  • Режиссеры признались, что главное отличие сюжета ситкома – событийность. В каждой серии приходится постоянно что-то менять, настолько непредсказуем сюжет.
  • На сайте "Кинопоиск" кинопроект получил более 30 рецензий, большая часть которых положительные.
  • В третьей части телезрители нашли киноляпы. Один из них связан с арестом на 15 суток. В одной из серий мы видим, что человека сажают в СИЗО, хотя в реальности закрывают в спецприемнике решением суда.

Где смотреть сериал "Ольга" 3 сезон?

На официальном сайте телеканала ТНТ. 

Новые серии

С августа по декабрь 2019 года состоялись съемки 4 сезона. Создатели кинопроекта заявили, что премьера состоится весной 2020 года. Первыми новые серии увидят зрители канала ТНТ.

Отзывы

Пользователь под ником Your Grandpa оставил положительный отзыв на "Кинопоиске": "Заявлен жанр ситуационная комедия, хотя трудно назвать сериал таковым. Это история жизни, даже своего рода учебник. Главной героине невозможно не сопереживать. Получил восторг от просмотра кино".

Другой пользователь "Кинопоиска" Олег Евгеньевич тоже похвалил проект: "Яна Троянова великолепно исполнила роль, полностью вжилась в образ персонажа. Здесь нет благородных рыцарей и принцесс. Все персонажи реальны, их можно встретить на улицах города".

Пользователь под ником Andrew Ka рассказал: "Только что закончил смотреть сериал "Ольга" 3 сезон. Могу сказать, что ТНТ действительно подготовил качественный кинопродукт. Жанр точно не комедия, хотя в некоторых сценах шутки проскальзывают. Несмотря на большое количество показанной "без осуждения" аморалки, скажу, что мораль присутствует – любите и поддерживайте семью, но не отдавайте себя ей полностью".

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Написано комедия, а на самом деле драма: баба одна тянет детей, <цензура> алкаш, мужики кругом нюни и мамины сынки (в данном случае бабулина радость Гриша), дочь родила в 16 лет, зять идиот, сестра тупица. Удивительно, но оторваться невозможно.
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