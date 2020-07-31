Машкова представила своего "нового папу"

Несколько дней назад стало известно, что мать Марии Машковой вышла замуж. Бракосочетание состоялось еще в ноябре прошлого года, однако до сих пор было неизвестно, кто стал новым возлюбленным актрисы Елены Шевченко.

Как отметила знаменитость, она выступала в роли свидетельницы со стороны невесты. По словам девушки, все подружки плакали, узнав, что ее 55-летняя мать нашла свою любовь и вновь пошла под венец.

Как оказалось, отчимом Марии Машковой стал адвокат и писатель Борис Палант. Юрист живет в США почти 30 лет. Кстати, артистка вовсю пользуется услугами "нового папы", как она его называет.

Например, 31 июля девушка опубликовала в личном блоге видео, где ее дочь Александра и Борис заключают контракт на пользование гаджетами. Таким необычным способом Мария решила договориться с девочкой, которая хотела бы играть в игры на телефоне как можно чаще.

Артистка пошутила, что дочь недовольна договором и планирует подавать апелляцию. Впрочем, пока она соблюдает все условия контракта, и это прекрасно. Машкова посоветовала лайфхак всем родителям, которые в сложные пандемийные времена воюют с наследниками за гаджеты. "Главное, систему штрафов прописать", – отметила актриса.

Напомним, что Елена Шевченко и Владимир Машков познакомились в Новосибирском театральном училище. Несмотря на рождение общей дочери, пара быстро распалась, и актер долго не принимал участия в воспитании ребенка.