Гоша Куценко завязал со спиртным из-за сериала "Ольга"

Актер рассказал, что временно завязал со спиртными напитками. От алкоголя Гоша Куценко отказался ради съемок в новом сезоне сериала "Ольга".

В популярном ситкоме актер исполняет роль предпринимателя по имени Владимир. Герой Гоши влюблен в главную героиню картины Ольгу. У персонажа Куценко есть соперник, которого играет артист Максим Костромыкин.

Перед съемками в теленовелле артист завязал с алкоголем. "Пора работать, хорошо выглядеть, потому что молодежь наступает на пятки", – сказал Гоша Куценко. Артист похвастался, что в четвертом сезоне сериала "Ольга" выглядит очень хорошо. "Я там красавчик", – подчеркнул он.

Куценко признался, что следил за комедийным проектом еще до того, как стал его частью. Как оказалось, артист немного завидовал коллегам.

По словам Гоши, в сериал его позвали до написания сценария к очередному сезону. Авторы "подгоняли" персонажа специально под Куценко. Гоша немного поучаствовал в создании героя: рассказал о друге с Дальнего Востока, который и стал прототипом Владимира.

Гоша поведал также, что главную героиню ситкома Ольгу находит для себя привлекательной. У персонажа, по мнению артиста, нежное и беззащитное сердце. Именно таких дам любит Куценко.

Напомним, четвертый сезон сериала "Ольга" стартует на ТНТ 31 августа. В новых эпизодах главная героиня, роль которой исполняет актриса Яна Троянова, немного отстранится от близких. Между тем родственники женщины, оставшись без присмотра, окажутся на грани катастрофы.