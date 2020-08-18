Гоша Куценко завязал со спиртным из-за сериала "Ольга"

В популярном ситкоме актер исполняет роль предпринимателя по имени Владимир. Герой Гоши влюблен в главную героиню картины Ольгу. У персонажа Куценко есть соперник, которого играет артист Максим Костромыкин.
Перед съемками в теленовелле артист завязал с алкоголем. "Пора работать, хорошо выглядеть, потому что молодежь наступает на пятки", – сказал Гоша Куценко. Артист похвастался, что в четвертом сезоне сериала "Ольга" выглядит очень хорошо. "Я там красавчик", – подчеркнул он.
Куценко признался, что следил за комедийным проектом еще до того, как стал его частью. Как оказалось, артист немного завидовал коллегам.
По словам Гоши, в сериал его позвали до написания сценария к очередному сезону. Авторы "подгоняли" персонажа специально под Куценко. Гоша немного поучаствовал в создании героя: рассказал о друге с Дальнего Востока, который и стал прототипом Владимира.
Гоша поведал также, что главную героиню ситкома Ольгу находит для себя привлекательной. У персонажа, по мнению артиста, нежное и беззащитное сердце. Именно таких дам любит Куценко.
Напомним, четвертый сезон сериала "Ольга" стартует на ТНТ 31 августа. В новых эпизодах главная героиня, роль которой исполняет актриса Яна Троянова, немного отстранится от близких. Между тем родственники женщины, оставшись без присмотра, окажутся на грани катастрофы.
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