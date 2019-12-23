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Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец
Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец
По пьесе британского драматурга Терри Джонсона Insignificance ("Незначительность") в Великобритании в 1985 году вышел фильм Николаса Роуга "Ничтожество". В России она никогда не экранизировалась и не инсценировалась. Это обстоятельство заинтересовало Владимира Машкова. Став художественным руководителем Театра Олега Табакова, он решил исправить упущение. Корреспондент "Дни.ру" побывал на предпремьерном прогоне.
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В Америке в середине прошлого века был популярен такой анекдот: "Альберт Эйнштейн и Мэрилин Монро встретились на светском приеме. "Если бы мы завели ребенка, – обратилась к ученому актриса, – он унаследовал бы мою красоту и твой ум. Это было бы чудесно!" "А если он получится красивым, как я, и умным, как ты?" – усмехнулся Эйнштейн".

Оба были кумирами в Штатах 1950-х годов. Первая – символ красоты, второй – эталон гениальности. Существует версия об увлечении двух знаменитостей друг другом – мол, их связывали обоюдное уважение и симпатия. Писали даже, что однажды они провели ночь в шикарном отеле Нью-Йорка. Историки до сих пор спорят о том, имела ли место эта встреча в реальности. Но о том, какой она могла бы быть, поставил спектакль Владимир Машков. 

Интересно, что режиссер обозначает точную дату этой "ночи в отеле" – с 15 на 16 сентября 1954 года. Почему такая конкретика? Потому что именно тогда случился перелом в жизни каждого из участников тех событий – Мэрилин подала на развод с Джо Ди Маджо, обвинив того в жестоком обращении, политической карьере Джозефа Маккартини пришел конец, прекратились преследования Альберта Эйнштейна со стороны властей США.

В спектакле их имена не называются – есть только Актриса, Бейсболист, Сенатор и Ученый, – но всем понятно, о ком идет речь. Тем более что актерам при помощи костюмов и грима удалось добиться практическим портретного сходства с прототипами.

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Альберт Эйнштейн в исполнении Авангарда Леонтьева – гений не от мира сего. Его интересуют только "векторные свойства альфа "С" квадрат". И совсем не волнуют задранная юбка и голые ноги Актрисы, по которой сходят миллионы мужчин.

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Она же устала от того, что в ней видят "только звезду, которая ведет себя как звезда прямо посреди улицы и показывает свои ноги толпе придурков". Ей хочется, насколько позволяет интеллект, говорить с величайшим ученым о теории относительности. "У меня никогда не будет другого шанса ее доказать", – заявляет она. И берется объяснить автору его же открытие. Ольга Красько блестяще воплотила образ красивой дурочки-актрисы, в которую влюблен самый известный баскетболист всех времен и народов (Сергей Угрюмов). 

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Сенатор (его играет Михаил Хомяков) на теории и научные выкладки плевать, у него другие задачи. Накануне описываемых событий Джозеф Маккартни возглавил постоянный подкомитет по расследованиям сената США и организовал серию публичных слушаний, утверждая, что-де коммунисты проникли во все сферы власти, в том числе в сенат и армию. Ему было важно заручиться поддержкой Альберта Эйнштейна. "Если бы Вы осудили Ваши прошлые коммунистические идеалы, это было бы большим плюсом, – обращается Сенатор к Ученому. – Вы могли бы упомянуть пару имен... Формальное осуждение новой советской инициативы тоже Вам совсем бы не повредило". 

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Но с Эйнштейном подобные методы не пройдут. Он готов пожертвовать открытием всей жизни, но не играть в эту игру. И Авангард Леонтьев показывает старого человека, который бежит от популярности, который хочет "поехать в спокойное место и упасть с краю света", которому стыдно за свое изобретение смертоносной бомбы... 

Фото: Пресс-служба/Ксения Бубенец

Интересная деталь: 14 сентября 1954 года, накануне той ночи, когда в отеле Нью-Йорка говорили Ученый и Актриса, в Советском Союзе, по ту сторону железного занавеса, проходили войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием "Снежок". Тогда от радиоактивного излучения пострадали 45 тысяч военнослужащих и десять тысяч гражданских. Спектакль Машков заканчивает именно сценой ядерного взрыва...

Противостояние двух стран в эту эпоху решено сценографом Сергеем Тыриным очень эффектно – на авансцену опущен железный занавес. Ржавый, в латках, как и страна, которую он укрывал. Он поднимается, и зрители словно заглядывают в другой, неведомый мир. Желающих сделать это так много, что билеты на "Ночь в отеле" до середины февраля раскуплены подчистую!

Автор: 23 декабря 2019, 16:04
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