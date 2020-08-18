Ефремов впервые вышел на публику после инсульта

На кадрах видно, как сотрудники ФСИН выводят звезду театра и кино из дома и сажают в машину. До авто Михаил Ефремов идет самостоятельно, он выглядит бодрым и здоровым.
На вопросы журналистов актер отвечать не стал. Ранее адвокат знаменитости Эльман Пашаев заявил, что после инсульта у его подзащитного диагностировали нарушение речи и онемение конечностей.
Это первое появление Ефремова на публике после того, как 11 августа он был экстренно госпитализирован. Тогда сообщалось, что актер не придет на очередное заседание из-за плохого самочувствия.
Напомним, что неделю назад Михаила Ефремова в бессознательном состоянии увезли в реанимацию из зала суда с подозрением на инсульт. Как утверждает адвокат звезды, в больнице диагноз подтвердился. Однако через несколько дней артиста отпустили домой.
Как писали "Дни.ру", громкое ДТП случилось вечером 8 июня в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. В крови Михаила Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.
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