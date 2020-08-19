Борисова считает мужа Легкоступовой причастным к смерти артистки: Алкоголик и аферист!

Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе от черепно-мозговой травмы. Следователи выясняют, есть ли криминальный след в смерти артистки. Многие уверены, что певица умерла по вине своего мужа Юрия Фирсова.

Дочь обнаружила Валентину Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова лежащими на полу в своей квартире 6 августа. Наследница артистки удивилась, когда поняла, что мама и ее супруг были в нетрезвом состоянии, ведь исполнительница хита "Ягода-малина" не употребляла алкоголь.

По мнению Алексея Глызина, смерть Легкоступовой – это дикость. Он не сомневается, что артистка скончалась из-за Фирсова, за которого она вышла замуж несколько месяцев назад. С Глызиным согласна телеведущая Дана Борисова. Она знала певицу лично.

В своем инстаграм-аккаунте Борисова написала, что пересекалась с Валентиной Валерьевной во время съемок различных ток-шоу. Звезда "Армейского магазина" знает, что певица всегда отказывалась от алкогольных напитков.

Также телеведущая не понимает, зачем Легкоступова поспешно приняла решение выйти замуж за малознакомого человека. "Что за необходимость выходить замуж в 54 года? За алкоголика и афериста", – задалась вопросом Дана. Борисова подчеркнула, что Фирсов лечился от зависимости два раза в год, что должно было насторожить артистку.

Напомним, на днях Юрий сообщил общественности о последнем желании Легкоступовой. Оказывается, артистка хотела, чтобы ее прах развеяли не в России.