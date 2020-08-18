Валентина Легкоступова смущалась своего преображения из-за влияния мужа

Валентина Легкоступова была замужем три раза. Подруга певицы рассказала, как сильно супруг повлиял на артистку.

Певицы Татьяна Анциферова и Валентина Легкоступова познакомились 35 лет назад. "В 1985 году Валю привез в Москву из Симферополя, где она закончила музыкальное училище по классу скрипки, музыкант Сеня Сон", – вспомнила артистка. По ее словам, он их и познакомил.

В то время Валентина Легкоступова выглядела совсем не так, как ее привыкли видеть многочисленные поклонники. "Я увидела молодую девушку с длинными, ниже пояса волосами, в круглых очках. Такой симпатичный очкарик", – отметила Анциферова.

По ее словам, этот Сеня Сон стал продвигать Валентину Легкоступову – знакомить с полезными людьми, заниматься аранжировкой ее песен. Дошло до того, что артистке поменяли имидж – коротко подстригли. "Мне кажется, Валечка этого смущалась. Как-то я ее спросила: "Сеня твой муж?" Она зарделась, сказала, что просто сотрудничают, хотя все вокруг все понимали", – заключила артистка.

Потом отношения Легкоступовой и Сона сошли на нет. Следующим мужем певицы стал сын пародиста Юрия Григорьева Алексей. Они состояли в браке порядка 20 лет. Валентина Легкоступова родила сына Матвея.

Татьяна Анциферова прокомментировала слухи о том, что ее подруга якобы страдала тягой к алкоголю. Певица сомневается в этом. "Честно говоря, я не верю, что она была так увлечена алкоголем, никогда ее не видела пьяной! Валя хотела, чтобы все было хорошо, всегда улыбалась, подстраивалась под человека, с которым была рядом. Чуть ли не вживалась в него. Может быть, этот ее новый муж мог так на нее повлиять, что она изменила своим привычкам?! Хотя, повторюсь, было не похоже, что она болеет алкоголизмом!" – заявила Татьяна Анциферова.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ее госпитализировали из наркологической клиники, куда ее отправила дочь Анетта Бриль, когда нашла певицу с третьим мужем Юрием Фирсовым в квартире в неадекватном состоянии.