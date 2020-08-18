"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся

Яхтсмен Юрий Фирсов, третий муж Валентины Легкоступовой, винит себя в смерти артистки. Он раскрыл последнее желание певицы.

Не все знают, что Валентина Легкоступова несколько лет жила на Тенерифе. Потом она продала свой особняк и уехала в Россию, поселилась в Москве. Однако артистка скучала по той, старой жизни, ей не хватало красот Тенерифе. Поэтому в разговоре с Юрием Фирсовым певица попросила развеять ее прах там. "Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это – с момента наших первых встреч", – заявил вдовец.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились лишь два месяца назад, позднее они обвенчались. Влюбленные были полны планов: осенью закатить грандиозное торжество в честь свадьбы, отправиться на гастроли, переехать жить в Испанию.

Но этим мечтам не суждено было исполниться. 14 августа Валентина Легкоступова умерла, не приходя в сознание, по предварительным данным, после того, как упала в ванной и сильно ударилась головой. "Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!" – обратился к публике сраженный горем Юрий Фирсов на шоу "Прямой эфир".

Отметим, что окружение Валентины Легкоступовой весьма прохладно относится к яхтсмену. Например, ни дочери, ни сына, ни матери не было ни на свадьбе артистки, ни на венчании. Общественность, судя по комментариям в Сети, и вовсе считает, что Юрий Фирсов может иметь прямое отношение к смерти певицы. Говорят, что якобы он был заинтересован в имуществе артистки, ведь у него самого будто бы не было и гроша за душой.

"Я потратил почти все свои сбережения, чтобы Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась. А дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", – заключил Юрий Фирсов. При этом он признался, что не общается с родственниками жены. Однако откуда-то знает, что якобы сын продал ее творчество "за три копейки".