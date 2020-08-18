Названа дата: Легкоступову против ее воли похоронят рядом с Началовой

Сердце Валентины Легкоступовой остановилось 14 августа, но до сих пор ее тело не предано земле. Поклонники боялись, что исполнительницу похоронят тайно. Долгое отсутствие информации о дате прощания усиливало тревогу.

В православной традиции покойника хоронят на третий день, однако уход Валентины Легкоступовой был таким внезапным, что следственные органы начали проверку. По одной из версий, ее смерть могла быть насильственной. Гематомы на теле, черепно-мозговая травма, алкоголь в крови – все это казалось подозрительным, поэтому тело долго не отдавали родным.

Наконец дочь певицы Анетта Бриль сообщила, что похороны состоятся 20 августа в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Оно считается филиалом Новодевичьего, и здесь покоятся многие звезды – Вера Глаголева, Николай Караченцов, Александр Лазарев... А в марте 2019 года тут нашла последний приют певица Юлия Началова. Недалеко от ее могилы на новом участке погоста похоронят, очевидно, и Легкоступову.

По словам мужа артистки Юрия Фирсова, она хотела другой судьбы. Звезда просила кремировать ее тело, а часть праха развеять с яхты над любимым островом Тенерифе, где она жила много лет и владела красивой дачей. Между тем друзья певицы полагают, что на похороны или не пустят посторонних и журналистов, или покойная будет лежать в закрытом гробу.

Напомним, что 6 августа дочь обнаружила Валентину Легкоступову лежащей на полу в своей квартире. Рядом с певицей находился ее новый муж Юрий Фирсов.

"Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков, – рассказала Анетта Бриль. – С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но в ночь на 8 августа ее состояние ухудшилось, она впала в кому. Ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, начался отек мозга". В клинику артистка попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время была подключена к аппарату ИВЛ.