"Моральные уроды": адвокат Ефремова взорвался после обвинений во лжи

Юрист рассказал о том, как себя чувствует артист. Он сообщил, что звезда театра и кино находится дома – восстанавливается. У Михаила Ефремова постельный режим.
Эльман Пашаев эмоционально отреагировал на домыслы о лжи актера насчет диагноза ради того, чтобы повлиять на решение суда. "Те, кто так говорят, моральные уроды", – заявил адвокат. Он добавил, что нельзя глумиться над человеком, когда тот болеет.
При этом защитник Михаила Ефремова заверил, что есть все документы, подтверждающие, что у знаменитости был инсульт. Также адвокат сказал, что 18 августа актер, скорее всего, придет на очередное заседание в суд.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он сел пьяным за руль и вылетел на внедорожнике на встречную полосу. Артист врезался в отечественный автомобиль, водитель которого позже умер в больнице.
Как писали "Дни.ру", актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально Михаил Ефремов сознавался в содеянном, но затем сменил тактику. В суде он заявил, что ничего не помнит о роковой ночи, поскольку был сильно пьян.
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