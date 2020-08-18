"Крыла матом": любовница погибшего водителя прилюдно набросилась на Ефремова

По словам защитника звезды театра и кино, любовница умершего курьера строит из себя ангела, хотя на самом деле таковой не является. Он отметил, что женщина говорила про него гадости за спиной.
"Крыла матом, вы себе не представляете!" – заявил Эльман Пашаев. Услышавшая о себе неприятные вещи Стерхова за словом в карман не полезла, ответив обидчику. "Не мужской поступок – как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчины!" – набросилась с критикой на Пашаева и его подзащитного сожительница погибшего у зала суда.
Юрист парировал: мол, если бы у нее были чувства к своего избраннику, она бы не участвовала в ток-шоу. Он добавил, что они с Михаилом Ефремовым предлагали женщине 150 тысяч рублей, но она отказалась, запросив пять миллионов.
Адвокат заявил, что больше ей денег они с актером предлагать не будут, а переведут их в детский дом, позже предоставив СМИ все чеки. По словам Эльмана Пашаева, он и дальше будет добиваться разрешения на прогулки для своего знаменитого подзащитного, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем.
Юрист напомнил, что у Михаила Ефремова неизлечимое заболевание легких и нарушение мозгового кровоснабжения. При этом он признал, что недуги обвиняемого в смертельном ДТП могут "застраховать" его от сурового наказания.
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