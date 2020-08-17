Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Суд отказался выпускать алкоголика Ефремова на улицу

Суд отказался выпускать алкоголика Ефремова на улицу

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судебный процесс по уголовному делу, фигурантом которого является актер Михаил Ефремов, идет полным ходом. В СМИ появляются новые подробности происходящего.
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Судебный процесс над Михаилом Ефремовым, устроившим смертельную аварию, окрестили развлекательным шоу. Расследование тяжкого преступления стало объектом насмешек из-за непоследовательности актера, который сначала был готов понести наказание за свой поступок, а теперь всячески уклоняется от признания вины.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Масла в огонь добавляет одиозный адвокат артиста Эльман Пашаев, то и дело подогревающий интерес СМИ к судебному процессу резонансными заявлениями. При этом сам Ефремов переживает происходящее довольно тяжело. 11 августа актера увезли в больницу прямо из зала суда: врачи диагностировали у знаменитости стеноз сосудов.

В соответствии с условиями домашнего ареста Ефремову запрещено покидать пределы своей квартиры, но в связи с тревожным состоянием своего клиента Эльман Пашаев попросил у суда дать Михаилу Ефремову возможность гулять на улице. По данным Life, адвокат получил отрицательный ответ.

Кроме того, как стало известно журналистам, суд отклонил прошение гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым курьера. Супруга Сергея Захарова требовала признать ее потерпевшей по уголовному делу.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня текущего года. Актер сел за руль пьяным и врезался в транспортное средство, которым управлял курьер Сергей Захаров.

Автор: 17 августа 2020, 19:19 Источник: Life ✓ Надежный источник
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