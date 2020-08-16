"У Ефремова серьезные проблемы": лечащий врач актера встревожил словами о его состоянии

Борис Круглый поделился подробностями о здоровье актера. Выяснилось, что у него есть серьезные проблемы с легкими.



Доктор сообщил, что у артиста проблемы не только с сосудами головного мозга. Оказывается, Михаил Ефремов страдает заболеванием дыхательной системы. Лечащий врач рассказал, что весной уже протестировал на подопечном лекарство от COVID-19, которое разработал сам. Оно состоит из смеси противовирусных средств, которые принимают по методике ингаляции.



Медик Борис Круглый избрал артиста первым испытателем непроверенного средства. "В соответствии с законом препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться по жизненным показаниям. А для Ефремова это жизненные показания", – выразился врач, обращая внимание на важность вопроса. "У Ефремова серьезные проблемы", – сообщил доктор. Он подчеркнул, что результат лекарство показало хороший: Михаил посещал общественные места и не поддался коронавирусу.

Михаил Ефремов хочет продолжать лечение дома. Сегодня его выписали из больницы. Доктор Круглый следит за состоянием актера круглосуточно. Он занимается лечением актера и его семейства около 20 лет. Борис является членом экспертного совета по борьбе с COVID-19.

Напомним, что недавно артист находился в реанимации в среднетяжелом состоянии. У Михаила Ефремова был инсульт – острое нарушение кровообращения мозга. По некоторым данным, известие о болезни актера является ложным и спровоцировано для того, чтобы помешать судебному процессу.



