Онемели конечности: адвокат обнародовал новые подробности состояния Ефремова

Жизни Михаила Ефремова угрожает опасность. По словам его адвоката, у актера сразу несколько пугающих заболеваний.

На прошлой неделе Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда. Якобы у актера случился инсульт. На самом ли деле состояние актера ухудшилось, или его защитники решили разыграть спектакль, чтобы избежать наказания, неизвестно.

Адвокат Михаила Олеговича Эльман Пашаев подкрепляет произошедшее новой информацией. Как он сообщил журналистам, у артиста нарушена речь, онемели конечности. Это произошло из-за острого нарушения мозгового кровообращения, передает RT.

Кроме того, у Ефремова хроническая прогрессивная болезнь легких. Именно поэтому делать какие-либо прогнозы, касаемо здоровья актера, невозможно. При этом Эльман Пашаев не исключает появления Михаила Олеговича на судебном заседании, которое назначено на 18 августа.

Напомним, два месяца назад Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы. Пьяный актер, выехав на встречную полосу на Садовом кольце, врезался в фургон. Водитель небольшого грузового автомобиля Сергей Захаров умер на следующее утро. Полученные раны были несовместимы с жизнью.

Родственники погибшего требуют справедливого суда и надеются на компенсацию. Вероятно, скоро судебный процесс завершится, ведь во время недавнего заседания Александр Добровинский представил видеозапись с места ДТП, на которой видно, что Михаил Ефремов был за рулем в момент столкновения.