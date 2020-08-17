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Шоу-бизнес
Марина Зудина откровенно об алкоголе и антидепрессантах после смерти Олега Табакова

Марина Зудина откровенно об алкоголе и антидепрессантах после смерти Олега Табакова

Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня, 17 августа, Олег Табаков отметил бы круглую дату. Ему бы исполнилось 85 лет. Журналисты узнали, как без артиста живет его семья.
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Олег Табаков умер в марте 2018 года. Прославленный режиссер долгое время боролся с онкологическим заболеванием и всячески старался поддерживать свое физическое состояние. Но его усилия оказались напрасными. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве.

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 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Вдова театрального режиссера, актриса Марина Зудина до сих пор не может смириться с утратой. В недавнем интервью она призналась, что эти два года со дня смерти Олега Табакова стали самыми сложными в ее жизни. "Я будто заново учусь ходить", – призналась Марина Зудина.

При этом актриса заявила, что не прибегала ни к каким средствам, так любимым русскими людьми, чтобы справиться с горем. "Я горда тем, что мы смогли пройти этот тяжелый период с высоко поднятой головой, без помощи алкоголя и антидепрессантов. Не унижаясь и не торгуя ничем..." – отметила актриса.

Потеряв любимого мужа, Марина Зудина с головой ушла в работу. Буквально спустя месяц после смерти Олега Табакова актриса сыграла в постановке "Солнце всходит". Она приняла участие в масштабном проекте "Хорошая жена", где ее партнерами стали Александр Домогаров и Александра Урсуляк. Настоящим прорывом в карьере Марины Зудиной стала роль в эротическом триллере Константина Богомолова "Содержанки".

На будущий год намечен выход фильма-фэнтези "Ампир-V", где главную роль сыграл Павел Табаков, а маму его героя – Марина Зудина. Кстати, не одной артистке тяжело пришлось после смерти Олега Табакова. Его сына Павла "мягко" отстранили" из МХТ имени Чехова, как отметила Марина Зудина.

Впрочем, несмотря на неудачу в театре, Павел Табаков удачно отметился в кино, снявшись в картинах "Тобол" и "Колл-центр". Марина Зудина не скрывает, что после смерти Олега Табакова круг их общения сильно сузился.

Сегодня, в честь юбилея мэтра, актриса опубликовала архивное видео со дня рождения артиста, которое устроили прямо в театре. "Юбилей. С Днем Рождения, Олег Павлович! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Марина Зудина в "Инстаграм".

Автор: 17 августа 2020, 16:18 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

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