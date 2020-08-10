Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с женатым Андреем Смоляковым

Сплетники уверены, что у вдовы Олега Табакова была интрижка с актером Андреем Смоляковым. Слухи об этом муссировались в конце 2019 года. Тогда в Сети появился совместный снимок знаменитостей.
Кадры с Зудиной и Смоляковым были сделаны на вечеринке. Ничего предосудительного на них нет. Между тем интернет-пользователи пришли к выводу, что звезды тайно встречаются. Якобы доказательством этому послужили их влюбленные взгляды.
В свежем интервью артистка из сериала "Содержанки" прокомментировала фотографии, которые взбудоражили поклонников. По словам Марины Зудиной, они были созданы в Лондоне, на Неделе российского кино. Смолякова актриса встретила в один из вечеров.
"Радость! Мы знакомы больше 30 лет, вместе начинали в "Табакерке", – вспомнила актриса.
При встрече Зудина и Смоляков по-дружески обнялись. Нежное приветствие знаменитостей не ускользнуло от объективов фотокамер. Марину в тот вечер сопровождала дочь Мария, а Андрея – жена, модельер Дарья Разумихина. Побеседовав, старые приятели разошлись по своим делам.
Уже на следующий день фотографии с мероприятия попали в СМИ. Таблоиды пестрили заголовками о Зудиной и Смолякове. "Поразительно – что людям только не приходит в голову!" – возмутилась звезда сериала "Содержанки".
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