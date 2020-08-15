Марина Зудина обнародовала архивные фотографии Олега Табакова с дочерью

Их знакомство произошло еще в то время, когда Зудина только поступила в ГИТИС. Девушка, мечтающая стать знаменитой актрисой, больше всего на свете хотела попасть на курс к Олегу Табакову.
По словам Марины, в 16 лет ей с легкостью удалось исполнить заветное желание. Стоит отметить, что в тот момент, когда девушка впервые мелькнула на горизонте Табакова, он уже был женат на Людмиле Крыловой. Вместе с актрисой они воспитывали сына и дочь.
Во время поступления юной артистки между Зудиной и Табаковым закрутился роман. А позже студенческая влюбленность переросла в крепкий брак.
В марте 2018 года Олега Павловича не стало. Режиссер долгое время боролся с онкологическим заболеванием и всячески старался поддерживать свое физическое состояние. Но его усилия оказались напрасными.
Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве. Супруга театрального режиссера до сих пор не может смириться с утратой. Сейчас Марина Зудина посвящает себя полностью воспитанию детей.
Актриса часто публикует семейные кадры в личном блоге "Инстаграм" и рассказывает о жизни своих наследников. Накануне в аккаунте Марины появился новый кадр, на котором был запечатлен Олег Павлович.
"Накануне юбилея Табакова! Думаю, не часто у мужчин рождается импульс поцеловать руку любимой женщине, особенно, если она совсем еще юна", – прокомментировала архивный снимок Зудина.
Стоит отметить, что звездные родители никогда не стремились вывести детей в светское общество. Так дочь актрисы и режиссера появилась на одном из мероприятий только после смерти Олега Табакова.
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