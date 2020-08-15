Личный врач Ефремова объяснил наличие наркотических веществ в крови артиста

Личный врач народного артиста России уже несколько десятков лет следит за его здоровьем и физическим состоянием. По словам специалиста, Ефремова нельзя даже считать алкоголиком.
Михаил Олегович всегда соблюдает врачебные рекомендации и тщательно следит за самочувствием. Борис Круглый называет своего подопечного "продуктивным человеком" и советует журналистам перестать сочинять небылицы об известном актере.
Врач вспомнил, что Ефремов мог трудиться по несколько месяцев без какого-либо намека на отдых. Более того, специалист добавил, что актер долгое время не употреблял спиртные напитки.
Из-за большого количества сплетен и весьма затрудненного положения Михаила Олеговича, звездный лекарь попытался дать объяснение экспертизам, проведенным в рамках расследования смертельного ДТП.
"Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал – поверьте мне", – публично заявил Борис Круглый.
Напомним, что накануне вскрылись сенсационные данные о состоянии попавшего в больницу Михаила Ефремова. Оказалось, что известие о болезни актера не соответствует действительности.
Некоторое время артист находился в реанимации. Адвокаты и родственники не могли попасть к нему из-за карантина, в то время, как его состояние описывалось как среднетяжелое.
Стоит отметить, что уже появилось несколько возможных причин госпитализации Михаила Ефремова. Одни специалисты предположили, что состояние актера ухудшилось из-за сужения сосудов головного мозга. Другие же уверены, что история с инсультом в суде оказалась выдумкой.
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