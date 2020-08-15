Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Личный врач Ефремова объяснил наличие наркотических веществ в крови артиста

Личный врач Ефремова объяснил наличие наркотических веществ в крови артиста

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova, Екатерина Цветкова/Global Look Press, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Круглый, врач семьи Михаила Ефремова, заявил, что его пациент никогда не употреблял наркотики. Напомним, что следы наркотических веществ были обнаружены на первой экспертизе, сделанной после смертельного ДТП в центре Москвы.
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Личный врач народного артиста России уже несколько десятков лет следит за его здоровьем и физическим состоянием. По словам специалиста, Ефремова нельзя даже считать алкоголиком.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Михаил Олегович всегда соблюдает врачебные рекомендации и тщательно следит за самочувствием. Борис Круглый называет своего подопечного "продуктивным человеком" и советует журналистам перестать сочинять небылицы об известном актере.

Врач вспомнил, что Ефремов мог трудиться по несколько месяцев без какого-либо намека на отдых. Более того, специалист добавил, что актер долгое время не употреблял спиртные напитки.

Из-за большого количества сплетен и весьма затрудненного положения Михаила Олеговича, звездный лекарь попытался дать объяснение экспертизам, проведенным в рамках расследования смертельного ДТП.

"Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал – поверьте мне", – публично заявил Борис Круглый.

Напомним, что накануне вскрылись сенсационные данные о состоянии попавшего в больницу Михаила Ефремова. Оказалось, что известие о болезни актера не соответствует действительности.

Некоторое время артист находился в реанимации. Адвокаты и родственники не могли попасть к нему из-за карантина, в то время, как его состояние описывалось как среднетяжелое.

Стоит отметить, что уже появилось несколько возможных причин госпитализации Михаила Ефремова. Одни специалисты предположили, что состояние актера ухудшилось из-за сужения сосудов головного мозга. Другие же уверены, что история с инсультом в суде оказалась выдумкой.

Автор: 15 августа 2020, 11:23 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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