Марию Миронову облили грязью после слов о Михаиле Ефремове

Актриса, судя по всему, устала от негатива вокруг коллеги по цеху Михаила Ефремова. Мария Миронова призвала оставить артиста в покое.

Авария, участником которой стал актер Михаил Ефремов, никого не оставила равнодушным. В ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сам актер сейчас в больнице, куда его отвезли из здания суда. Знаменитости стало плохо перед началом очередного заседания. По некотором данным, у Ефремова инсульт.

ДТП условно разделило общество на два лагеря. Пока нет единого мнения о случившемся. Кто-то откровенно травит артиста, другие, наоборот, стараются защитить знаменитость от нападок толпы.

За Михаила Ефремова с разной степенью осторожности заступаются звезды отечественного шоу-бизнеса и известные деятели кино. Актриса Мария Миронова, например, в личном микроблоге обратилась к представителям СМИ.

"Многоуважаемая пресса!!! Оставьте человека в Покое!!!!!!!!!!!!!Прекратите Шабаш!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Миронова.

Спустя время в комментариях под этой публикацией артистка получила сотни откликов. Многие интернет-пользователи резко отреагировали на пост и облили артистку грязью.

"Мария, нет никакой многоуважаемой прессы. Есть мусор. Такой же, как кино, в котором вы и все остальные, снимаются. Все просто зарабатывают свои деньги. Все очень цинично и просто. И странно, когда взрослые вроде бы люди начинают заламывать руки и просить "прекратить шабаш". Вы же его часть. Многоуважаемая Мария", "Мария, вы серьезно???? Он сбил насмерть человека в состоянии опьянения и находясь под наркотиками. И пресса всему виной? Сам довел себя и много кого вокруг, даже ни в чем не повинных людей. Почему он сих пор дома?", "Да кому он нужен. Пусть сядет, как любой простой смертный на его месте, и все от него отстанут", – обращались интернет-пользователи к Марии Мироновой.