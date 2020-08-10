Мария Миронова обнародовала фотографии возмужавшего сына

Старший сын Марии появился в первом браке с телевизионным бизнесменом Игорем Удаловым. Сейчас звездному наследнику 28 лет. Андрей Удалов пошел по стопам матери и выучился на актера.
Парень всерьез занят своей карьерой и творческим развитием. Молодой человек служит в Театре имени Вахтангова.
Второй сын известной актрисы появился на свет в ноябре прошлого года. Все еще остается загадкой, кто является отцом новорожденного Федора. Мария Миронова старается не комментировать данную тему.
Известно, что новый ухажер актрисы занимается медицинскими технологиями в российско-японской компании. Мария Миронова настолько тщательно скрывает личную жизнь, что поклонники даже не могут посчитать, сколько у их кумира было браков.
Второй супруг звезды фильма "Холоп" известен – это Дмитрий Клоков, советник президента РАН на общественных началах. А вот насчет третьего и четвертого спутников актрисы ничего не сказано.
Мария Миронова скрывает не только свои отношения, но и личную жизнь детей. Накануне она опубликовала фотографию, на которой были запечатлены сразу два наследника артистки.
Возмужавший Андрей Удалов покорил женскую половину "Инстаграм". Внешность молодого человека не оставила равнодушными даже самых привередливых подписчиц Марии.
"Какой же он красавец. Вы, наверное, тщательно отбираете спутниц для своего сына", – предположили комментаторы.
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