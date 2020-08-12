Родственники не приехали на праздник к Проскуряковой и Николаеву

Накануне, 11 августа, день рождения отметила молодая супруга автора-песенника Игоря Николаева. Однако торжество Юлии Проскуряковой прошло без гостей и родни.

Юлия Проскурякова отметила важную дату в Юрмале, куда отправилась с Игорем Николаевым и дочерью Вероникой несколько недель назад. "Пандемия внесла свои коррективы, поэтому в этом году, к сожалению, на празднование моего дня рождения не смогут прилететь ни мои родители, ни сестра с мужем и дочкой", – сообщила именинница.

Узнав о частном борте, на котором семейство отправилось в Латвию, подписчики разозлились. Кто-то припомнил жалобы продюсера Иосифа Пригожина: мол, звезды остались без доходов из-за режима самоизоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

Однако Проскурякова пояснила, что отъезд в Юрмалу – вынужденная мера. Артистам нужно продлить вид на жительство, полученный после покупки недвижимости. "Делать это необходимо каждый год, и исключений быть не может. Так как обычные рейсовые самолеты сейчас не летают, пришлось брать частный борт, – рассказала Юлия.

Певица отметила, что самоизоляция укрепила отношения с близкими. По словам артистки, они с мужем и дочерью прекрасно провели время. "Нам очень комфортно друг с другом, и наконец-то удалось побыть всем вместе. Ника счастлива, что папа и мама дома – целыми сутками занимаются с ней, играют. В какой-то степени мы благодарны пандемии за такую возможность", – призналась исполнительница.