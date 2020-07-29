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"Пугачева с перекошенным лицом сидела": подробности странной свадьбы Николаева

Алла Пугачева и Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сыграли свадьбу десять лет назад, но лишь сейчас выяснились сенсационные подробности. Праздника могло вообще не быть.
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В Сети ходят слухи, что брак автора-песенника Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой висит на волоске. Однако подруга пары, руководитель ювелирной компании "Кристалл мечты" Юлия Пузырева уверена: артист "нагулялся" и дорожит семьей. И Юля – абсолютно его человек. Не то, что предыдущая жена, певица Наташа Королева.

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"Окружение Игоря, включая Аллу Пугачеву, Юлю приняло как свою. Пугачева достаточно ревностно всегда к его женщинам относилась. Ей казалось, что все его используют, особенно Наташа Королева. Я дружила с Королевой, когда она была его женой. Наташа была все-таки простушка, не его уровня", – заявила подруга исполнителя.

По ее данным, это Игорь оставил Наташу, а не наоборот. "Они очень разные, просто небо и земля. Ей же с ним о чем-то говорить надо было, а Королева – не книголюб. А он – эрудит, романтик", – пояснила Пузырева.

Когда Николаев встретил Проскурякову, окружение не надеялось на то, что этот роман завершится свадьбой. Да и торжества могло не случиться, потому что Игорь не рвался под венец. Тут оказал влияние бизнесмен Арас Агаларов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Предприниматель предложил оплатить банкет при условии, что торжество пройдет в новом торговом центре. В итоге знаменитости сделали ему неплохую рекламу.

"Это была странная свадьба. Пугачева с перекошенным лицом сидела. Она же не любит бесплатно на презентации приходить. А тут пришла на свадьбу друга, которому не могла отказать. Малахов тогда сказал, мол, хорошо, что Николаев дружит с Агаларовым, а не с владельцем "Макдоналдс", – сообщила сенсационные подробности приятельница артиста. Несмотря на все эти обстоятельства, Юлии и Игорю удалось создать крепкий союз, итогом которого стала дочь Вероника.

Автор: 29 июля 2020, 14:32 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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