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Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик

Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Игорь Николаев порадовал поклонников забавной фотографией. Артист предстал в необычном образе.
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Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой уже больше 10 лет. В 2015-ом супруга подарила артисту наследницу Веронику. Музыкант души не чает в дочери. Он часто показывает ее поклонникам, публикуя интересные снимки.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Например, недавно Игорь Юрьевич выложил снимок Вероники, написав, что дочь поработала над его внешним видом. Музыкант также показал результаты "модного приговора". На снимке Николаев предстал в белой шляпе, футболке и темно-синих шортах. Девочка дополнила образ отца маленькой серебристой сумочкой. "Теперь ты красавчик", – передал слова дочери артист.

Пользователи Сети оценили старания девочки. "Наконец ты в надежных руках специалиста", – пошутила поклонница. В комментариях также отметился известный дизайнер Игорь Гуляев. Он написал, что хотел бы сотрудничать с Вероникой: "Буду малышку приглашать стилистом на фотосессии".

Напомним, недавний семейный снимок Игоря Николаева вызвал шквал критики. Артист, его супруга и дочь были запечатлены во время полета на частном самолете, в то время как в мире действуют ограничения на перелеты. Об этом ранее писали "Дни.ру".

Автор: 21 июля 2020, 00:09 Источник: Instagram
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